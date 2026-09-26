നേപ്പാൾ-ജപ്പാൻ മത്സരം മഴയിൽ മുങ്ങി; ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരാളികൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സെപ്റ്റംബർ 28-ന്; നേപ്പാൾ- ജപ്പാൻ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു.
Published : September 26, 2026 at 1:07 PM IST
നിഷിൻ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടും. നിഷിനിൽ നടന്ന നേപ്പാൾ-ജപ്പാൻ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ചിത്രം വ്യക്തമായത്. പൂൾ എ-യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി നേപ്പാളും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാന് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം. മത്സരഫലം അനുകൂലമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജപ്പാൻ ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ നേപ്പാൾ 15 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 149 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. 32 പന്തിൽ 57 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന സുന്ദീപ് ജോറയും, 22 പന്തിൽ 52 റൺസടിച്ച് തകർത്ത ബാമും ചേർന്നാണ് നേപ്പാളിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ആസിഫ് ഷെയ്ഖ് 21 റൺസ് നേടി. കുശാൽ ഭുർട്ടൽ, കുശാൽ മല്ല, ഗുൽസൻ ഝാ എന്നിവർ ഒറ്റയക്കത്തിൽ പുറത്തായെങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിൽ നേപ്പാൾ ബാറ്റിംഗ് തകർത്തടിക്കുകയായിരുന്നു.
Asian Games: The Indian men's cricket team will face Afghanistan in the quarterfinal as the latter team qualified from Group A after the Nepal vs Japan clash on Saturday was washed out. pic.twitter.com/uIQN6QaPFu— IANS (@ians_india) September 26, 2026
തുടർന്ന് 15 ഓവറിൽ 150 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ജപ്പാൻ തയ്യാറെടുത്തെങ്കിലും കനത്ത മഴ വില്ലനായി. ജപ്പാന് ഒരു പന്ത് പോലും നേരിടാൻ കഴിയാതെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റില് മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജപ്പാന് ബാറ്റിംഗിലെ പോരായ്മകളും ഒപ്പം നിർഭാഗ്യവും തിരിച്ചടിയാവുകയായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശീലനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സമയവിവരം
- പാകിസ്താന് vs ഹോങ്കോങ് - സെപ്റ്റംബർ 28- രാവിലെ 5:30
- ഇന്ത്യ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് - സെപ്റ്റംബർ 28- രാവിലെ 10:00
- ശ്രീലങ്ക vs നേപ്പാൾ - സെപ്റ്റംബർ 29 - രാവിലെ 5:30
- ബംഗ്ലാദേശ് vs മലേഷ്യ - സെപ്റ്റംബർ 29 - രാവിലെ 10:00
All set for the #AsianGames 2026 challenge 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 26, 2026
Drop a 💙 if you are ready to cheer for #TeamIndia 👇@WeAreTeamIndia | @Media_SAI pic.twitter.com/qypPk87QQM
ടീം സ്ക്വാഡുകൾ
- ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ, അക്സര് പട്ടേൽ, വിപ്രാജ് നിഗം, രവി ബിഷ്ണോയ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഹർഷിത് റാണ.
- പാകിസ്താന്: സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുൾ സമദ് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അറഫാത്ത് മിൻഹാസ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്, അലി റാസ, അഹമ്മദ് ദാനിയാൽ, ഹസൻ നവാസ്, ആകിഫ് ജാവേദ്, ഹൈദർ അലി, സാദ് മസൂദ്, മാസ് സദാഖത്ത്, സൈം അയൂബ്, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മിർസ, സുഫ്യാൻ മുഖീം, ഉസ്മാൻ ഖാൻ.
- ശ്രീലങ്ക: സഹൻ ആരച്ചിഗെ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഷെൻ ബണ്ഡാര, ലസിത് ക്രൂസ്പുല്ലെ, സിനെത് ജയവർധന, നിരോഷൻ ഡിക്വെല്ല (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ബിനുര ഫെർണാണ്ടോ, സോഹൻ ഡി ലിവേര, നുവാനിദു ഫെർണാണ്ടോ, തരിന്ദു രത്നായകെ, ചാമിക കരുണാരത്നെ, ദുഷാൻ ഹേമന്ത, ഗരുക സങ്കേത്, നുവാൻ തുഷാര, വനുജ സഹൻ, വിജയകാന്ത് വ്യാസ്കാന്ത്.
- ബംഗ്ലാദേശ്: ലിറ്റൺ ദാസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തൻസീദ് ഹസൻ, തൗഹീദ് ഹൃദോയ്, പർവേസ് ഹൊസൈൻ ഇമൺ, നജ്മുൽ ഹൊസൈൻ ഷാന്റോ, മുഹമ്മദ് സെയ്ഫ് ഹസൻ, റിഷാദ് ഹൊസൈൻ, മൊസാദെക് ഹൊസൈൻ സൈക്കത്ത്, ഷൊരീഫുൾ ഇസ്ലാം, യാസിർ അലി ചൗധരി, ഷെയ്ക് മഹ്ദി ഹസൻ, ഹസൻ മഹ്മൂദ്, നസും അഹമ്മദ്, മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, അലിസ് അൽ ഇസ്ലാം.
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