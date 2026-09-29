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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ മഴയിൽ മുങ്ങി; സെമിയിൽ ഇന്ത്യയും ലങ്കയും നേർക്കുനേർ

വ്യാഴാഴ്‌ച സെമി പോരാട്ടങ്ങൾ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാന് ബംഗ്ലാദേശും എതിരാളികൾ.

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Asian Games Cricket: All Quarter-Finals Washed Out; India to Face Sri Lanka in Semis (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 11:03 AM IST

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നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരൂഷ ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ സെമിഫൈനൽ ലൈനപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായി. വ്യാഴാഴ്‌ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും.

ഇന്ന് നേപ്പാളും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ക്വാർട്ടർ മത്സരം കടുത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ടോസ് പോലും ഇടാനാകാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഐസിസി ടി20 റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിലുള്ള ടീം എന്ന ആനുകൂല്യത്തിലാണ് ശ്രീലങ്ക സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. റാങ്കിംഗിൽ ശ്രീലങ്ക ഒന്‍പതാം സ്ഥാനത്തും നേപ്പാൾ പതിനാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നഗോയയിൽ പെയ്യുന്ന കടുത്ത മഴ ടൂർണമെന്‍റിനെ പൂർണ്ണമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്‌ച അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ക്വാർട്ടർ മത്സരവും മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ടി20 റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യ, പത്താം സ്ഥാനത്തുള്ള അഫ്‌ഗാനെ മറികടന്ന് സെമിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

മറ്റു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളായ ബംഗ്ലാദേശ്-മലേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ-ഹോങ്കോങ് മത്സരങ്ങളും കളി നടക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും സെമിയിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും.

കളത്തിലിറങ്ങാൻ കാത്ത് ഇന്ത്യ

മഴ വില്ലനായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരം പോലും പൂര്‍ണമായി കളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വി.വി.എസ് ലക്ഷ്‌മണാണ് പരിശീലകൻ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ടീമിനൊപ്പമില്ല. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെപ്പോലുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നിര.

വരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഇന്ത്യൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയ് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് പരമ്പരകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങൾ നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മികച്ചൊരു അനുഭവമാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സെമിഫൈനൽ ലൈനപ്പ് - ഒക്ടോബര്‍ 1

  • രാവിലെ 5:30: സെമി 1 - പാകിസ്ഥാൻ vs ബംഗ്ലാദേശ്
  • രാവിലെ 10:00: സെമി 2 - ഇന്ത്യ vs ശ്രീലങ്ക

ഇന്ത്യന്‍ ടീം

ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ, വിപ്രാജ് നിഗം, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി.

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TAGGED:

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ്
ഇന്ത്യ VS ശ്രീലങ്ക സെമിഫൈനൽ
ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം
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