ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിന് നേരിട്ട് നോക്കൗട്ട് പ്രവേശനം; വനിതകള് ആദ്യം ജപ്പാനെതിരെ
കിരീടം നിലനിർത്താൻ ടീം ഇന്ത്യ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുരുഷന്മാർ നേരിട്ട് നോക്കൗട്ടിൽ, വനിതകൾക്ക് ആദ്യ എതിരാളികൾ ജപ്പാൻ
Published : July 24, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 2:30 PM IST
നഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 ക്രിക്കറ്റിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് നേരിട്ട് നോക്കൗട്ട് (ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ) റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത. പാകിസ്താന്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നീ ടീമുകളും ഉയർന്ന റാങ്കിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ട് നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത സ്വന്തമാക്കി. ജപ്പാനിലെ നഗോയയിലാണ് കായികമാമാങ്കത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ടി20 ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക.
പുരുഷ വിഭാഗം മത്സരക്രമം
സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്ടോബർ 1 വരെയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ടി20 ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് നോക്കൗട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി മറ്റ് 6 ടീമുകൾ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും.
- ഗ്രൂപ്പ് എ: അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ജപ്പാൻ, നേപ്പാൾ
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഹോങ്കോങ്, മലേഷ്യ, ഒമാൻ
ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ചാമ്പ്യന്മാരായി മുന്നിലെത്തുന്ന മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്താന്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേരും.
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September 👏#AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
വനിതാ വിഭാഗം മത്സരക്രമം
സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന വനിതകളുടെ ടൂർണമെന്റില് ആകെ എട്ട് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളോടെയാണ് വനിതാ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ക്വാർട്ടർ ലൈനപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്.
- ഇന്ത്യ vs ജപ്പാൻ
- ബംഗ്ലാദേശ് vs ചൈന
- ശ്രീലങ്ക vs മലേഷ്യ
- പാകിസ്താന് vs തായ്ലാന്ഡ്
സ്വർണ്ണം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ
കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയായിരുന്നു സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കൾ. അന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ ഫൈനൽ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മികച്ച റാങ്കിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണ്ണം ലഭിച്ചത്. വനിതാ ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 19 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ സ്വർണ്ണം ചൂടിയത്. ഇത്തവണയും ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വേട്ടയോടെ കിരീടം നിലനിർത്താമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് - ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം
ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ്മ, രവി ബിഷ്ണോയ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, സഞ്ജു സാംസൺ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ഹർഷിത് റാണ, ഇഷാൻ കിഷൻ, വാഷിങ്ടണ് സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ശിവം ദുബെ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, വൈഭവ് സൂര്യവംശി.
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