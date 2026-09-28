ETV Bharat / sports

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെള്ളിത്തിളക്കവുമായി മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കർ

പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ് ജമ്പ് ഫൈനലിൽ 8.17 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

MURALI SREESHANKAR Malayali athlete Asian Games Asian Games long jump
മുരളി ശ്രീശങ്കർ (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കറിന് വെള്ളി മെഡൽ. പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ് ജമ്പ് ഫൈനലിൽ 8.17 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. അവസാന രണ്ട് ശ്രമങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. കാലിനേറ്റ പരിക്കാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണം.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 2026-ലെ ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ലോങ് ജമ്പിലും വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. 8.09 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് അന്ന് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2022-ലെ ഗെയിംസിന് പിന്നാലെ 2026-ലും വെള്ളി നേടിയതോടെ, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ലോങ് ജമ്പിൽ രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും ശ്രീശങ്കർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ് ജമ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുരളി ശ്രീശങ്കറും ഡേവിഡ് പട്ടുരാജുമാണ് ഇടം നേടിയത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താണ് ഇരുവരും ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് ശ്രീശങ്കർ.

ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ശ്രീശങ്കർ 7.67 മീറ്ററും ഡേവിഡ് പട്ടുരാജ് 7.61 മീറ്ററും ചാടി. ഫൈനലിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാനുള്ള 7.90 മീറ്റർ എന്ന യോഗ്യതാ ദൂരം മറികടക്കാൻ ഇരുവർക്കും ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ശ്രീശങ്കർ 7.84 മീറ്റർ ചാടി യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഡേവിഡ് പട്ടുരാജ് 7.62 മീറ്റർ ചാടി ഏഴാം സ്ഥാനത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് ഇരുവരും ഫൈനലിൽ ഇടം ഉറപ്പിച്ചത്.

MURALI SREESHANKAR Malayali athlete Asian Games Asian Games long jump
മുരളി ശ്രീശങ്കർ (PTI)

പരിശീലനത്തിനിടെ കാൽമുട്ടിന് സംഭവിച്ച പരിക്ക്... കരിയറിലെ തിരിച്ച് വരവ്

കഴിഞ്ഞ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു മലയാളി ലോങ്ജമ്പ് താരം മുരളി ശ്രീശങ്കർ. എന്നാൽ ഒളിമ്പിക്‌സിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ പരിശീലനത്തിനിടെ കാൽമുട്ടിന് സംഭവിച്ച പരിക്ക് ശ്രീശങ്കറിന് തിരിച്ചടിയായി. അതോടെ താരത്തിന് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടിയും വന്നു. ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിൽ 8.37 മീറ്റർ ചാടിക്കൊണ്ടാണ് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ച് മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു വിധി ശ്രീശങ്കറിനെ പരീക്ഷിച്ചത്. കരിയർ തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്ന ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ ശ്രീശങ്കർ തിരിച്ചുവന്നു.

ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടർ ബ്രൂണോ ഒലോറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദോഹയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ. പിന്നാലെ ബെല്ലാരിയിലെ ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു അക്കാദമിയിൽ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയും പരിശീലനവും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ജമ്പിങ് പിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ താരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രിട്ടോറിയയിൽ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് കോണ്ടിനെന്റൽ ടൂർ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ 8.12 മീറ്റർ ചാടി സ്വർണം നേടി മികച്ച തിരിച്ചുവരവും നടത്തി. ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിൽ 8.38 മീറ്റർ ദൂരവും കണ്ടെത്തി.

Also Read: ട്രാക്കിനെ വിറപ്പിച്ച് വിദ്യ; പിടി ഉഷയുടെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്തു, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വെങ്കലം

TAGGED:

MURALI SREESHANKAR
MALAYALI ATHLETE
ASIAN GAMES
ASIAN GAMES LONG JUMP
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.