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ഫൈനലിലേക്ക് ഉന്നം വച്ച് പുരുഷ, വനിത കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ടീമുകൾ; അമ്പെയ്‌ത്തിൽ ഇന്ത്യ സെമിയിൽ

സാഹിൽ ജാദവ്, ഗണേഷ് മണി രത്നം, കുശാൽ ദലാൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പുരുഷ ടീം ഭൂട്ടാനെയും, ചിക്കിത തനിപാർത്തി, ജ്യോതി സുരേഖ വെണ്ണം, പൃഥ്തിക പ്രദീപ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വനിതാ ടീം കസാക്കിസ്ഥാനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി.

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സാഹിൽ ജാദവ് (ANI)
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By ANI

Published : September 27, 2026 at 7:28 AM IST

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ഐച്ചി-നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ടീമുകൾ. സാഹിൽ ജാദവ്, ഗണേഷ് മണി രത്നം, കുശാൽ ദലാൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പുരുഷ ടീം ഭൂട്ടാനെ 235-232 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യ സെമിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും. ഇറാനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സെമിയിലെത്തിയത്. ചിക്കിത തനിപാർത്തി, ജ്യോതി സുരേഖ വെണ്ണം, പൃഥ്തിക പ്രദീപ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വനിതാ ടീം കസാക്കിസ്ഥാനെ 233-230 എന്ന സ്‌കോറിന് തോൽപ്പിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയ്‌ക്കെതിരായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടം ഉറപ്പിച്ചു.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ ആദ്യ ആറ് അമ്പുകൾക്ക് ശേഷം വനിതാ ടീം പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും, മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ കസാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ പുരുഷ ടീം യുഎഇയെ 235-215 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മംഗോളിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വനിതാ ടീം കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കുകയും 238-223 എന്ന സ്‌കോറിന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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സർഫിംഗിൽ വനിതാ ഷോർട്ട്‌ബോർഡ് ഇനത്തിൽ സുഗർ ശാന്തി ഗായൻ, കമലി പ്രകാശ് എന്നിവർ മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. സുഗർ ശാന്തി 7.33 പോയിൻ്റ് നേടി ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ചെൻ വാൻ-യുവിനെ (5.40) പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യ വേവിൽ 3.83 പോയിൻ്റും രണ്ടാമത്തേതിൽ 3.50 പോയിൻ്റുമാണ് അവർ നേടിയത്. കമലി പ്രകാശ് 7.57 പോയിൻ്റ് നേടി സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ കാമിൽ മേരി സ്‌പാക്കറോട്ടെല്ലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യ വേവിൽ 4.17 പോയിൻ്റും രണ്ടാമത്തേതിൽ 3.40 പോയിൻ്റുമാണ് അവർ നേടിയത്. എതിരാളിയുടെ സ്‌കോർ 4.50 ആയിരുന്നു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം നാളെ നടക്കും.

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