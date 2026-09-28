''കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയതിൽ സങ്കടമുണ്ട്... എങ്കിലും ദൈവ കൈവിട്ടില്ല; വെള്ളി മെഡൽ സന്തോഷത്തിൽ ശ്രീശങ്കറിൻ്റെ കുടുംബം
പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ് ജമ്പ് ഫൈനലിൽ 8.17 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി നേടിയ ശ്രീശങ്കറിൻ്റെ പാലക്കാട്ടെ വീട്ടിൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പൂരമാണ്. ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെയാണ് മകൻ്റെ വിജയം കുടുംബം ആഘോഷിച്ചത്. മെഡൽ നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ശ്രീശങ്കർ വീഡിയോ കോളിലൂടെ അമ്മ ബിജിമോളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിളിച്ച് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. അച്ഛൻ എസ് മുരളി, സഹോദരി പാർവതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിഡിയോ കോളിൽ പങ്കാളികളായി.
ശ്രീശങ്കറിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരളവും അർഹമായ സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് എംപി വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ ചാട്ടത്തിൽ പരിക്കേറ്റപ്പോൾ ഏറെ വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ കൈവിട്ടില്ലെന്നും വെള്ളി മെഡൽ നേടാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കണ്ണീരോടെ അമ്മ ബിജിമോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. സ്ഥലം എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനെത്തിയിരുന്നു.
പാലക്കാടിനും കേരളത്തിനും ഒപ്പം രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണിതെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. "സന്തോഷമുണ്ട്. കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവം അത് തഴഞ്ഞില്ല. നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ സിൽവർ തന്നു. നാല് ജംമ്പേ ചാടാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. എന്നാലും വെള്ളി മെഡൽ ലഭിച്ചു. അതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്," അമ്മ ബിജിമോൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുള്ള ഈ നേട്ടം മലയാളികൾക്കാകെ അഭിമാനമാണെന്നും കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും പിന്തുണ ശ്രീശങ്കറിന് ലഭ്യമാകുമെന്നും വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശ്രീശങ്കർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, താരത്തെ കേരളം നെഞ്ചിലേറ്റുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മകൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ശ്രീശങ്കറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നന്ദി അറിയിച്ചു.
അവസാന ജംമ്പ് വരെ പോരാടാനാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്നും അടുത്ത പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്കായി സ്വർണം നേടുകയാണെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. 8.07 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടാണ് ശ്രീശങ്കർ രണ്ടാമതെത്തിയത്. നാലാം ശ്രമത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പിൻമാറിയിട്ടും ശ്രീശങ്കറിന് വെള്ളി മെഡൽ നേടാനായി. രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡലിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്തിയത്.
ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 7.66, മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 7.56 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്രീശങ്കറിൻ്റെ പ്രകടനം. നാലാം ശ്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റതോടെ അഞ്ച്, ആറ് റൗണ്ടുകളിൽ ശ്രീശങ്കർ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മറ്റ് താരങ്ങളൊന്നും ശ്രീശങ്കറിനെ മറികടക്കാതിരുന്നതോടെ താരം വെള്ളി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
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