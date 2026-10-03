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ഗോൾഫിലും ആർച്ചറിയിലും സ്വർണക്കൊയ്ത്ത്, മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമത്

ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം; അമൻ സെഹ്‌രാവത്തിനും പ്രണവിക്കും കുംകും മോഹോദിനും സ്വർണം

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Asian games 2026 day 14 updates (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 12:57 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 3:30 PM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ കൊയ്ത്തുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മുന്നേറുന്നു. വനിതകളുടെ ഗോൾഫിലും ആർച്ചറിയിലും (അമ്പെയ്ത്ത്) താരങ്ങൾ സുവർണ്ണ ചരിത്രമാണ് കുറിച്ചത്. വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ഗോൾഫ് സ്ട്രോക്ക് പ്ലേയിൽ പ്രണവി ഉർസ് സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നാലെ അദിതി അശോക്, ദീക്ഷ ദാഗർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വനിതാ ടീം ഇനത്തിൽ പ്രണവി ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി മെഡലും സമ്മാനിച്ചു.

ആർച്ചറി റേഞ്ചിലും ഇന്ത്യ പുതിയ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു. വനിതകളുടെ റീകർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ കുംകും മോഹോദ് സ്വർണം നേടി ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനായി മാറി. ഈ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ 2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനുള്ള യോഗ്യതയും കുംകും സ്വന്തമാക്കി. ബോക്‌സിങ് 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അമൻ സെഹ്‌രാവത്തും സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 11-7 എന്ന സ്കോറിനു ഹാംഗ് ചോങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അമൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണ്ണം നേടിയത്.

അതേസമയം പുരുഷന്മാരുടെ റീകർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരച്ച വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ധീരജ് ബൊമ്മദേവരയെ തോൽപ്പിച്ച് നീരജ് ചൗഹാൻ വെങ്കലം നേടി. ഇതോടെ ആർച്ചറിയിൽ മാത്രം ഇന്ത്യ 5 സ്വർണവും 2 വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവുമടക്കം 9 മെഡലുകളാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്.

ഗുസ്‌തിയില്‍ ഇനി അന്തിം പംഗൽ (വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം) തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മെഡൽ പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

ഇതുവരെയുള്ള മത്സരഫലങ്ങള്‍

  • ഗോൾഫ്: വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ഗോൾഫിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി പ്രണവി ഉർസ് മാറി. ടീം ഇനത്തിൽ അദിതി അശോക്, ദീക്ഷ ദാഗർ എന്നിവർക്കൊപ്പം അവർ വെള്ളി മെഡലും സ്വന്തമാക്കി.
  • ആർച്ചറി (അമ്പെയ്ത്ത്): റീകർവ് വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഓ യെജിനെ ഫൈനലിൽ 6-5 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി കുംകും മോഹോദ് ഇന്ത്യക്കായി ഈ ഇനത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര സ്വർണം നേടി.
  • താക്വാൻഡോ: വനിതകളുടെ 57 കിലോഗ്രാം പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ (Round of 16) കാശിഷ് മാലിക് കിം യുജിനോട് 0-2 ന് പരാജയപ്പെട്ടു.
  • റഗ്ബി സെവൻസ്: വനിതകളുടെ 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂരിനെ 22-5 ന് തോൽപ്പിച്ചു.
  • താക്വാൻഡോ: വനിതകളുടെ 67 കിലോഗ്രാം പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ജ്യോതി യാദവ് തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ കന്നാലുക്ക് ചുൻചൂക്ലിനോട് 0-2 (15-4, 15-2) എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു.
  • ഗുസ്‌തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 74 കിലോഗ്രാം മത്സരത്തിൽ സാഗർ ജഗ്ലാൻ മംഗോളിയയുടെ തുൽഗ തുമുർ-ഒച്ചിറിനെ 8-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇറാന്‍റെ യോനസ് ഇമാമിച്ചോഗെയോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, റീപേചേജ് വഴി വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
  • ഗുസ്‌തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 97 കിലോഗ്രാം മത്സരത്തിൽ ദീപക് പുനിയ ചൈനയുടെ ഷൗ ജുൻപെങ്ങിനെ 10-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
  • ഗുസ്‌തി: വനിതകളുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ മനീഷ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ യങ്‌ജിൻ ക്വോണിനെ 8-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ജപ്പാന്‍റെ അകാരി ഫുജിനാമിയോട് തോറ്റുപുറത്തായി.
  • ഗുസ്‌തി: വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം സെമിഫൈനലിൽ അന്തിം പംഗൽ ചൈനയുടെ ജിൻ ഷാങ്ങിനെ 6-1 ന് വീഴ്‌ത്തി സ്വർണ്ണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന് (ഫൈനൽ) യോഗ്യത നേടി.
  • ഗുസ്‌തി: പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം ഗുസ്‌തിയിൽ ആവേശകരമായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ താജിക്കിസ്ഥാന്‍റെ അയാൽ ബെലോലിയുബ്‌സ്‌കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അമാൻ സെഹ്‌രാവത് ഫൈനലിൽ കടന്നു.
  • ആർച്ചറി: റീകർവ് പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സെമിഫൈനലിൽ ധീരജ് ബൊമ്മദേവര ലീ വൂസിയോക്കിനോട് 3-7 ന് പരാജയപ്പെട്ടു.
  • ആർച്ചറി: റീകർവ് പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സെമിഫൈനലിൽ നീരജ് ചൗഹാൻ ജപ്പാന്റെ ജുൻയ നകാനിഷിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു.
  • ആർച്ചറി: റീകർവ് പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ സഹ ഇന്ത്യൻ താരം ധീരജ് ബൊമ്മദേവരയെ 6-4 ന് വീഴ്‌ത്തി നീരജ് ചൗഹാൻ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.

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Last Updated : October 3, 2026 at 3:30 PM IST

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ASIAN GAMES 2026
ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
ഇന്ത്യ പകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ
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