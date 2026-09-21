നാഗോയയിൽ ഇന്ത്യൻ പവർ! ഹോക്കിയിൽ ഇന്തോനേഷ്യയെയും കബഡിയിൽ ജപ്പാനെയും തകർത്തു
നാഗോയയിൽ ഇന്ത്യൻ വസന്തം: ഒരേ ദിവസം ഹോക്കിയിലും കബഡിയിലും തകർപ്പൻ വിജയങ്ങൾ
Published : September 21, 2026 at 4:44 PM IST
നാഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ന് നടന്ന പൂൾ ബി മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയെ 17-1 എന്ന വമ്പൻ മാർജിനിൽ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടർന്നു. കബഡിയിൽ കിരീടം നിലനിർത്താനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെ 49-24 ന് തറപറ്റിച്ചു.
ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് വനിതാ ഹോക്കി ടീം
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 19 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ, ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെയും സമാനമായ ഗോൾവേട്ടയാണ് നടത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കായി ദീപിക സെഹ്രാവത്, ഋതുജ ദാദാസോ പിസാൽ, നവ്നീത് കൗർ എന്നിവർ ഹാട്രിക് തികച്ചു. സുനേലിത ടോപ്പോ, ലാൽറെംസിയാമി, സാക്ഷി റാണ എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ സലീമ ടെറ്റെ, ഇഷിക ചൗധരി എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതവും സംഭാവന ചെയ്തു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഏക ഗോൾ 32-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ഇന്നസ് അദിതിയ നേടി.
𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗕𝗜𝗚 𝗪𝗜𝗡 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 21, 2026
Watch glimpses from the Indian Women’s Team’s dominant 17–1 victory over Indonesia in their second Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💙
Two matches, two wins. The momentum continues! 💪🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/9dSQCOV2xC
എട്ടാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാക്കി ദീപികയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ 9-0 ത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ എട്ട് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി ഇന്ത്യ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തായ്ലൻഡിനെ നേരിടും.
ജയത്തോടെ തുടങ്ങി കബഡി ടീം
ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കബഡി ടീം തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെതിരെ ആധികാരിക വിജയമാണ് നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യ ആദ്യ പകുതിയിൽ 31-9 എന്ന വലിയ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. റേഡിംഗിൽ അയാൻ ലോച്ചബും ദേവാങ്ക് ദലാലും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.
Asian Games 2026, Kabaddi – Men’s Team | Group A, India secured a convincing 49–24 victory over Japan in their group-stage match.— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
India dominated the contest with 36 points from outs, 3 bonus points, 8 all-out points and 2 Super Tackle points.
Captain Sunil Kumar led the side,… pic.twitter.com/hwA9VEl6gI
രണ്ടാം പകുതിയിലും ജപ്പാന് തിരിച്ചുവരാൻ അവസരം നൽകാതെ ഇന്ത്യ 25 പോയിന്റിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വിജയകരമായ ഔട്ടുകളിലൂടെ 36 പോയിന്റും, ഓൾ-ഔട്ടുകളിലൂടെ 8 പോയിന്റും, സൂപ്പർ ടാക്കിളുകളിലൂടെ 2 പോയിന്റും ഇന്ത്യ നേടി. നാളെ നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും. അതേസമയം, കിരീടം നിലനിർത്താനിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും.
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