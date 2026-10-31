ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ഹോക്കി: ജപ്പാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിയില്; അഭിഷേകിന് ഇരട്ട ഗോൾ
ജപ്പാനെ 4-1ന് വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ; ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ സെമിഫൈനലിൽ.
Published : October 31, 2026 at 9:17 AM IST
ജലന്ധർ: ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം. ഒളിമ്പ്യൻ സുർജിത് സിംഗ് ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പഞ്ചാബിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ടൂർണമെന്റാണിത്.
തന്റെ 150-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ച അഭിഷേക് ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ (11, 51 മിനിറ്റുകളിൽ) തിളങ്ങിയപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (47-ാം മിനിറ്റ്), വിഷ്ണു കാന്ത് സിംഗ് (56-ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരും ഇന്ത്യക്കായി സ്കോർ ചെയ്തു. 15-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കിലൂടെ ഷോട്ട യമഡയാണ് ജപ്പാന്റെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്. മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ അഭിഷേക് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.
THREE IN A ROW! INDIA STORM INTO THE SEMIFINALS! 🇮🇳🔥 The defending champions make it a hat-trick of wins, delivering a commanding performance by defeating Japan 4-1 to seal their third consecutive victory at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 and book their place in the semifinals! 🏑💪 The title defence is gathering momentum! 🏆🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
മന്ദീപ് സിംഗ്, നിലകണ്ഠ ശർമ്മ എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് വിഷ്ണു കാന്ത്, അംഗദ് ബീർ സിംഗ് എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജപ്പാൻ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും 11-ാം മിനിറ്റിൽ വിവേക് സാഗർ പ്രസാദിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് സുഖ്ജീത് സിംഗ് നൽകിയ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് അഭിഷേക് ഇന്ത്യയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യ ക്വാർട്ടറിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഡിഫെൻഡർ സഞ്ജയന്റെ കയ്യിൽ പന്ത് തട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ജപ്പാൻ 1-1ന് ഒപ്പമെത്തി. രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിലും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനാകാതിരുന്നതോടെ ആദ്യ പകുതി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.
തുടർന്ന് മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച ഇന്ത്യ 47-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഡെടുത്തു. ലഭിച്ച ആദ്യ പെനാൽറ്റി കോർണർ തകർപ്പൻ ഡ്രാഗ്-ഫ്ലിക്കിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റില് ഹർമൻപ്രീതിന്റെ അഞ്ചാം ഗോളാണിത്. 51-ാം മിനിറ്റിൽ ദിൽപ്രീത് സിംഗിന്റേയും സഞ്ജയന്റേയും മികച്ച നീക്കത്തിനൊടുവിൽ അഭിഷേക് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം ഗോളും സ്വന്തം ഇരട്ട ഗോളും തികച്ചു. 56-ാം മിനിറ്റിൽ വിഷ്ണു കാന്തിന്റെ സോളോ മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാലാം ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഹർമൻപ്രീതിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് സർക്കിളിനുള്ളിലേക്ക് കുതിച്ച വിഷ്ണു കാന്ത് ജാപ്പനീസ് ഗോൾകീപ്പറെ മറികടന്ന് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
THREE WINS. TOP OF THE TABLE. INDIA LEAD THE WAY! 🇮🇳🔥 The defending champions continue their dominant run at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! With three wins from three matches, India sit at the top of the Pool Standings with 9 points! 🏑💪 The title defence is well and truly on track as India march into the semifinals! 🏆🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGam— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മലേഷ്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ 6-1 നും, ദക്ഷിണ കൊറിയ ചൈനയെ 2-1 നും തോൽപ്പിച്ചു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 പോയിന്റും മികച്ച ഗോൾ ശരാശരിയുമുള്ള (+19) ഇന്ത്യയാണ് നിലവിൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. അത്ര തന്നെ പോയിന്റുള്ള മലേഷ്യ രണ്ടാമതുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ മലേഷ്യയെ നേരിടും.
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