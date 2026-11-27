317 റൺസ് നേടിയിട്ടും രക്ഷയില്ല, ഇന്ത്യ സെമിയിൽ വീണു; 51 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ജയം പിടിച്ചെടുത്ത് ലങ്ക
ഇന്ത്യ എ യെ തകർത്ത് ശ്രീലങ്ക എ ടീം റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ.
Published : November 27, 2026 at 9:16 AM IST
ദോഹ: ഇന്ത്യ എ യെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ശ്രീലങ്ക എ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഓപ്പണർമാരായ ലസിത് ക്രൂസ്പുള്ളെ (116), സിനെത്ത് ജയവർധനെ (105) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിലാണ് ലങ്കയുടെ കുതിപ്പ്. ദോഹയിലെ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സെമി ഫൈനലിലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ആധികാരിക ജയം.
ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 317 റൺസെന്ന മികച്ച സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക 51 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വെറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 318 റൺസെടുത്ത് വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. 56 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 58 റൺസെടുത്ത നിഷാൻ മധുഷ്കയും, 16 പന്തിൽ 31 റൺസടിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ പവൻ രത്നായകെയും ചേർന്ന് ശ്രീലങ്കയെ അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നായകൻ തിലക് വർമ്മ എട്ട് ബൗളർമാരെ മാറിമാറി പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ പിടിച്ചുകെട്ടാനായില്ല.
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
318 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഓപ്പണർമാരായ ക്രൂസ്പുള്ളെയും ജയവർധനെയും ചേർന്ന് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ 10 ഓവറിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 85 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇരുവരും ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 174 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. 35 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച ജയവർധനെ 62 പന്തിൽ (ഒൻപത് ഫോറും ഒരു സിക്സും) സെഞ്ചുറിയിലെത്തി. 43 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി കടന്ന ക്രൂസ്പുള്ളെ 98 പന്തിലാണ് തന്റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. സ്കോർ 174-ൽ നിൽക്കെ ജയവർധനെ പുറത്തായെങ്കിലും, രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ നിഷാൻ മധുഷ്കയ്ക്കൊപ്പം 91 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ക്രൂസ്പുള്ളെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് മധുഷ്കയും രത്നായകെയും ചേർന്ന് ബാക്കിയുള്ള 53 റൺസ് അനായാസം നേടി. നവംബർ 29-ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാൻ എ - ബംഗ്ലാദേശ് എ രണ്ടാം സെമിയിലെ വിജയികളെ ശ്രീലങ്ക നേരിടും.
നേരത്തെ, അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ (63 പന്തിൽ 78) തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സും, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് (പുറത്താകാതെ 54), ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ (53) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. യുഎഇയ്ക്കെതിരെ റെക്കോർഡ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശി 27 പന്തിൽ നാല് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം 40 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേഗത്തിലുള്ള തുടക്കം നൽകി. എട്ടാം ഓവറിൽ ജനിത് ലിയാനഗെയുടെ ഷോർട്ട് ബോളിൽ പുൾ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച വൈഭവ് മിഡ്-ഓണിൽ പിടിയിലായി.
14-ാം ഓവറിൽ അർദ്ധസെഞ്ചുറി തികച്ച അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് 69 റൺസിൽ നിൽക്കെ ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ രത്നായകെ ക്യാച്ച് പാഴാക്കിയത് തുണയായി. തിലക് വർമ്മയ്ക്കൊപ്പം രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 79 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത അഭിഷേക് 11 ഫോറും ഒരു സിക്സുമടിച്ച ശേഷം 22-ാം ഓവറിൽ പുറത്തായി.
കുമാർ കുശാഗ്രയെ (21) ധനഞ്ജയ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ തിലക് വർമ്മയെ (53) ഫെർണാണ്ടോ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി. റിങ്കു സിംഗിനെയും (12) ഫെർണാണ്ടോ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിലൂടെ പുറത്താക്കി. പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയിരുന്നതായി റീപ്ലേകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഡി.ആർ.എസ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് റിങ്കു കളം വിട്ടത്. 40-ാം ഓവറിൽ സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ജെയും (10) പുറത്തായി.
അവസാന ഓവറുകളിൽ ഷഹബാസ് അഹമ്മദും തനുഷ് കോട്ടിയനും (30 പന്തിൽ 28) ചേർന്ന് ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ 55 പന്തിൽ 73 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 300 കടന്നത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി നിപുൺ ധനഞ്ജയ 10 ഓവറിൽ 41 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഫെർണാണ്ടോയും ലിയാനഗെയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി.