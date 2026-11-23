തിലക് വർമ്മയുടെ സെഞ്ച്വറി പാഴായി; ഇന്ത്യ 'എ'യ്ക്ക് എതിരെ പാകിസ്ഥാൻ 'എ'യ്ക്ക് 48 റൺസ് വിജയം
നായകൻ തിലക് വർമ്മ നേടിയ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിക്കും അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിനും ഇന്ത്യയെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
Published : November 23, 2026 at 9:35 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ 'എ' ടീമിന് 48 റൺസിൻ്റെ വിജയം. ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പാർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് 'ബി' പോരാട്ടത്തിൽ, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 314 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 49.1 ഓവറിൽ 265 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. നായകൻ തിലക് വർമ്മ നേടിയ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിക്കും അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിനും ഇന്ത്യയെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ 'എ' ടീം നിശ്ചിത 50 ഓവർ പൂർത്തിയാകാൻ നാല് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 313 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 82 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും നാല് സിക്സും സഹിതം 79 റൺസ് നേടിയ ഹസൻ നവാസാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നിംഗ്സിൻ്റെ നട്ടെല്ലായത്. മധ്യനിരയിൽ മാസ് സദാഖത്ത് (63 പന്തിൽ 59), ഫർഹാൻ യൂസഫ് (48 പന്തിൽ 56) എന്നിവർ നേടിയ അർധസെഞ്ച്വറികൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്കോർ 300 കടത്താൻ നിർണായകമായി. ഓപ്പണർ ഷാമിൽ ഹുസൈൻ (33), അബ്ദുല് സമദ് (28) എന്നിവരും മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകി. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഹർഷിത് റാണ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, വിപ്രാജ് നിഗം, പ്രിൻസ് യാദവ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
A 48-run defeat for India A in our second match of the campaign. The focus shifts to the contest against UAE. Scorecard ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/XLcetfkeqN— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
314 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ മിന്നുന്ന തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. വെറും 42 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും ആറ് സിക്സും പറത്തി 70 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമ്മ 16-ാം ഓവറിൽ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര തകർച്ച നേരിട്ടു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ ഇന്ത്യ 129 റൺസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് എന്ന പരിതാപകരമായ നിലയിലായി. എന്നാൽ ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന നായകൻ തിലക് വർമ്മയും ഷഹബാസ് അഹമ്മദും ചേർന്ന് 112 റൺസിൻ്റെ തകർപ്പൻ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി ഇന്ത്യക്ക് വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകി.
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯 Back-to-back centuries for Captain Tilak Varma to begin his #RisingStarsAsiaCup campaign 🙌 Updates ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | @TilakV9 https://t.co/Dxsi4leLJ2— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
A confident knock under pressure 👊 Shahbaz Ahmed with a brisk 41-ball half-century in a key partnership with Captain Tilak Varma 🔝 Updates ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/iwflHDQX2i— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
അവസാന ഓവറുകളിൽ റൺറേറ്റ് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ 49 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്ത ഷഹബാസ് അഹമ്മദിനെ പാക് പേസർ അലി റാസ പുറത്താക്കിയത് മത്സരത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. മറുവശത്ത് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ തിലക് വർമ്മ 149 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി (100) തികച്ചെങ്കിലും, ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ പാക് ബൗളർമാർ ഇന്ത്യയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ബാറ്റിങ്ങിന് പിന്നാലെ ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങിയ ഹസൻ നവാസും അലി റാസയും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. 79 റൺസും മൂന്ന് വിക്കറ്റും നേടി ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഹസൻ നവാസാണ് കളിയിലെ താരം. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് 'ബി'യിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കിയ പാകിസ്ഥാൻ 'എ' സെമി ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കി.
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