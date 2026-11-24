ഇന്ത്യ എ ഇന്ന് യുഎഇയെ നേരിടും; തോറ്റാലും സെമിയിലെത്താം, പുറത്താകാൻ ഒരേയൊരു സാഹചര്യം മാത്രം!
ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് 2026: ഇന്ത്യ എ ഇന്ന് യുഎഇക്കെതിരെ; സെമി ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ.
Published : November 24, 2026 at 11:06 AM IST
ദോഹ: എസിസി ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസിന്റെ സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ എ ടീം ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ യുഎഇയെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ എ ടീമിനോട് 48 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നേരത്തെ സെമിയിലെത്താനുള്ള അവസരം തിലക് വർമ്മ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിരയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. എങ്കിലും, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെതിരെ നേടിയ 306 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം നൽകിയ മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ സെമി സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നു.
നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച പാകിസ്ഥാൻ എ നേരത്തെ തന്നെ സെമിയിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പോയിന്റുള്ള നേപ്പാൾ മൂന്നാമതും, ഇതുവരെ വിജയിക്കാനാകാത്ത യുഎഇ അവസാന സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരാണ് നവംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക.
EYES ON REDEMPTION & MOMENTUM! 🏏 After a tight contest, India A lock horns with UAE with tournament momentum on the line. 👀 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 23, 2026
ഇന്ത്യയുടെ സെമി സാധ്യതകൾ
നിലവിലെ +2.580 എന്ന മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്.
സാധ്യത 1: ഇന്ത്യ യുഎഇയെയും, പാകിസ്ഥാൻ എ നേപ്പാളിനെയും തോൽപ്പിക്കുക
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണിത്. യുഎഇയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യക്ക് നാല് പോയിന്റാകും. പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാളിനെ കൂടി തോൽപ്പിച്ചാൽ, മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് ഇന്ത്യക്കൊപ്പമെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇതോടെ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം ഇന്ത്യയും നേരിട്ട് സെമിയിലെത്തും.
സാധ്യത 2: ഇന്ത്യ യുഎഇയെയും, നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ എ-യെയും തോൽപ്പിക്കുക
ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് സെമിയിലേക്ക് കടക്കാൻ മികച്ച അവസരമുണ്ട്. നേപ്പാൾ ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ എ, നേപ്പാൾ എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകൾക്കും നാല് പോയിന്റ് വീതമാകും. അപ്പോൾ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് നിർണ്ണായകമാകും. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ എ (+1.090), നേപ്പാൾ (-2.461) എന്നിവരേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ റൺ റേറ്റ് (+2.580).
സാധ്യത 3: ഇന്ത്യ യുഎഇയോട് തോൽക്കുകയും, പാകിസ്ഥാൻ എ നേപ്പാളിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
യുഎഇയോട് പരാജയപ്പെട്ടാലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിക്കില്ല. അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ആറ് പോയിന്റുമായി ഒന്നാമതെത്തും. ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, യുഎഇ എന്നീ ടീമുകൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് വീതമാകും. തുടർന്ന് ഈ മൂന്ന് ടീമുകളുടെയും നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് പരിഗണിച്ചാകും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെ നിശ്ചയിക്കുക. നിലവിൽ നേപ്പാൾ (-2.461), യുഎഇ (-2.061) എന്നിവരേക്കാൾ മികച്ച റൺ റേറ്റുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഇവിടെയും മുൻതൂക്കമുണ്ട്.
സാധ്യത 4: ഇന്ത്യ യുഎഇയോട് തോൽക്കുകയും, നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ എ-യെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്താകുന്ന ഒരേയൊരു സാഹചര്യം ഇതാണ്. നേപ്പാൾ ജയിച്ചാൽ അവർക്ക് നാല് പോയിന്റാകുകയും പാകിസ്ഥാനൊപ്പം സെമിയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും. മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യ യുഎഇക്കൊപ്പം ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്താകും.
ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ
- ഇന്ത്യ എ vs യുഎഇ: ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11:30-ന്.
- പാകിസ്ഥാൻ എ vs നേപ്പാൾ: ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30-ന്.
ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നവംബർ 26, 27 തീയതികളിലും, കലാശപ്പോരാട്ടം നവംബർ 29-നും നടക്കും.
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