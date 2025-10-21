ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കൈമാറണം, മൊഹ്സിന്‍ നഖ്‌വിക്ക് കത്തയച്ച് ബിസിസിഐ

ട്രോഫി ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിസിസിഐ വിഷയം ഐസിസിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (AP and AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാന്‍ മൊഹ്സിന് നഖ്‌വിക്ക് കത്തയച്ച് ബിസിസിഐ. ട്രോഫി ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിസിസിഐ വിഷയം ഐസിസിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി സെക്രട്ടറി ദേവ്‌ജിത് സൈകിയ പറഞ്ഞു. നഖ്‌വിയുടെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ, ഔദ്യോഗിക മെയിൽ വഴി ഐസിസിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യാ ടുഡേയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ദുബായിൽ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടിയശേഷം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ നഖ്‌വിയില്‍ നിന്ന് കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സമീപകാല ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു തീരുമാനം. ഫൈനൽ രാത്രിയിൽ, നഖ്‌വി ഒഴികെ വേദിയിലുള്ള ആരിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ താരങ്ങള്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ നഖ്‌വി വിസമ്മതിക്കുകയും ട്രോഫി തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്‌തു, ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയായിരുന്നു. നഖ്‌വി കിരീടം സമ്മാനിക്കാതെ മടങ്ങിയപ്പോള്‍ കിരീടമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള്‍ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടനേട്ടം ആഘോഷിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ബിസിസിഐയുടെ കത്തിന് മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വി മറുപടി നൽകിയതായി പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ട്രോഫി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങ് നടത്താമെന്ന് എസിസി അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നവംബർ ആദ്യവാരം ട്രോഫി ചടങ്ങ് നടത്താൻ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാ കപ്പ് നിലവിൽ ദുബായിലെ എസിസി ഓഫീസിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ അല്ലാതെ ട്രോഫി ആര്‍ക്കും കൈമാറരുതെന്ന് നഖ്‌വി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

ട്രോഫി വിവാദത്തില്‍ സെപ്റ്റംബർ 30 ന് എസിസി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. നഖ്‌വിയുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ ബിസിസിഐ അപലപിക്കുകയും ഏഷ്യാ കപ്പ് എത്രയും വേഗം വിജയിച്ച ടീമിന് കൈമാറണമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വി തന്‍റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ട്രോഫി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ട്രോഫി വേണമെങ്കിൽ, അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ദുബായിലെ എസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി വാങ്ങണമെന്നാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ നിബന്ധന ബിസിസിഐ അപ്പോള്‍ തന്നെ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

  1. Also Read:വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഹാട്രിക് തോല്‍വി; ഇന്ത്യ സെമികടക്കുമോ? യോഗ്യതാ സാഹചര്യം അറിയാം
  2. Also Read:പാകിസ്ഥാൻ ഏകദിന ടീമിന് പുതിയ നായകന്‍..! ബാബറിന് പിന്നാലെ റിസ്‌വാനും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്‌ടമായി
  3. Also Read:ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല; അല്‍ നസ്‌ര്‍ ടീം ഇന്നെത്തും

TAGGED:

BCCI WARNS PCB CHAIRMAN
MOHSIN NAQVI ASIA CUP TROPHY INDIA
BCCI COMPLAINT TO ICC ASIA CUP
മൊഹ്സിന്‍ നഖ്‌വി
ASIA CUP 2025 TROPHY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.