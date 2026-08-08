'മുംബൈ എതിരാളികളെ ശക്തരാക്കില്ല!' ഹാർദിക് ട്രേഡിൽ അശ്വിൻ്റെ മാസ് മറുപടി!
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ സിഎസ്കെയിലേക്കോ കെകെആറിലേക്കോ? ഐപിഎൽ ട്രേഡ് അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി ആർ. അശ്വിൻ.
Published : August 8, 2026 at 6:57 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2027 മിനി ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്കോ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലേക്കോ മാറിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലവില് ശക്തമാണ്. എന്നാൽ, ഈ വമ്പൻ ട്രേഡ് ഡീൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെയാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് അശ്വിൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
മുംബൈ എതിരാളികളെ ശക്തരാക്കില്ല
നിലവിൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അശ്വിൻ പറഞ്ഞു. ഹാർദിക്കിനെപ്പോലെ ഒരു ത്രീ-ഡൈമൻഷണൽ കളിക്കാരനെ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന കളിക്കാരനെ ചെന്നൈയോ കൊൽക്കത്തയോ പോലുള്ള ശക്തരായ എതിരാളികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാകില്ല. തുല്യമായ മൂല്യമുള്ള കളിക്കാരെ തിരികെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മുംബൈ ഈ ഡീലിന് സമ്മതിക്കൂ.
കളിക്കാർക്ക് മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കാനാകില്ല
ഹാർദിക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചാലും അത് നടക്കില്ലെന്ന് അശ്വിൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഒരു കളിക്കാരന് തനിക്ക് ഒരു ടീമിൽ കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ തനിക്ക് ഇന്ന ടീമിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്ന് വാശിപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
സാധ്യമായ ട്രേഡ് സമവാക്യങ്ങൾ
മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രേഡ് പാക്കേജുകളെയും അശ്വിൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. ചെന്നൈ ശിവം ദുബെയെയും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറെയും പകരം നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മുംബൈക്ക് വലിയ മെച്ചമുണ്ടാകില്ല. കൊൽക്കത്ത ഹർഷിത് റാണയെയും റിങ്കു സിങ്ങിനെയും നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ മുംബൈക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യൂ. സിഎസ്കെയിൽ നിന്നും അൻഷുൽ കംബോജ്, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ശിവം ദുബെ എന്നിവരെ ഒരുമിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ കോർ ടീമിനെ തകർക്കാൻ മുംബൈ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നും അശ്വിൻ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഹാർദിക്കിന്റെ മുംബൈയിലെ പ്രകടനം
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിൽ നിന്നും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റനായി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമുള്ള ഹാർദിക്കിന്റെ മൂന്ന് സീസണുകൾ അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി 2024-ൽ എത്തിയ ഹാർദിക്കിന് കീഴിൽ മുംബൈ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 2025-ൽ ക്വാളിഫയർ 2-ൽ എത്തിയെങ്കിലും 2026 സീസണിൽ ടീം വീണ്ടും തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 10 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് വെറും 206 റൺസും 4 വിക്കറ്റും മാത്രമാണ് ഹാർദിക്കിന് നേടാനായത്. ഈ മോശം ഫോമാണ് താരത്തിന്റെ ഭാവി ചോദ്യചിഹ്നമാക്കിയത്.
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