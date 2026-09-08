'ആദ്യം ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും': ഇന്ത്യൻ കോച്ച് പദവിയെക്കുറിച്ച് നെഹ്റ
'കോച്ചായാൽ ഡിവോഴ്സ്!' ഗംഭീറിന് പകരക്കാരനാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നെഹ്റ
Published : September 8, 2026 at 3:08 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന് മേൽ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, പുതിയ കോച്ചിനായുള്ള ചർച്ചകളിൽ മുൻ താരം ആശിഷ് നെഹ്റയുടെ പേരും സജീവമാകുന്നു. വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണിനൊപ്പം തന്നെ മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസറും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ വിജയശില്പിയുമായ നെഹ്റയുടെ പേരാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, തനിക്ക് നിലവിൽ അങ്ങനെയൊരു ലക്ഷ്യമില്ലെന്നും എന്നാൽ ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്നും നെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ വാർഷിക പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താരം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്: 'ആദ്യമേ പറയട്ടെ, കോച്ചാവുക എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്നും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകനാവുക എന്നത് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ്, പക്ഷേ അതിനായി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പദ്ധതികൾ ഇടുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയാം. നിലവിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ്."
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ കോച്ചിംഗ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച നെഹ്റ, വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തനിക്ക് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ ടീമിനുമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ വിജയത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചിനും നൽകുന്ന പ്രവണതയോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ കോച്ച് പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ തമാശ കലർന്ന ശൈലിയിലായിരുന്നു നെഹ്റയുടെ മറുപടി: 'ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മറുപടി നൽകുക പ്രയാസമാണ്. എല്ലാറ്റിനും മുൻപ് എന്റെ വീട്ടിലെ 'ഹൈക്കമ്മീഷനോട്' (ഭാര്യ) എനിക്ക് അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങേണ്ടി വരും! കാരണം, ഇന്ത്യൻ കോച്ചായാൽ വർഷത്തിൽ എട്ടോ ഒൻപതോ മാസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നിരന്തരമായ യാത്രകളും കടുത്ത സമ്മർദ്ദവും കാരണം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും ഈ പദവിയിൽ തുടരാൻ സാധിക്കാറില്ലായെന്ന് നെഹ്റ പറഞ്ഞു.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണ് ആശിഷ് നെഹ്റയ്ക്കുള്ളത്. ടീമിന്റെ അരങ്ങേറ്റ വർഷമായ 2022-ൽ തന്നെ ഗുജറാത്തിനെ ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ നെഹ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ 2023, 2026 സീസണുകളിൽ ടീമിനെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
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