ആഷസ് പരമ്പര 2025: ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനുള്ള 12 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ്
ബെൻ സ്റ്റോക്സ് നായകനാകുന്ന 12 അംഗ ടീമിനെയാണ് ഓസീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : November 19, 2025 at 3:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആഷസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം. 12 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നവംബർ 21 മുതലാണ് ആഷസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് തുടക്കമാകുക. ഓഫ് സ്പിന്നർ ഷോയിബ് ബഷീറിനൊപ്പം അഞ്ച് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെയും ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
നാല് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെയും ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെയും കളത്തിലിറക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ, ഓഫ് സ്പിന്നർ ഷോയിബ് ബഷീറോ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ബ്രൈഡൺ കാർസോ ആയിരിക്കും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാധ്യതയുള്ള ബൗളർമാരിൽ മാർക്ക് വുഡ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റോക്സ്, കാർസെ തുടങ്ങിയ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവരെല്ലാം 90 മൈൽ വേഗതയിൽ പന്തെറിയാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. ബെൻ ഡക്കറ്റും സാക്ക് ക്രാളിയുമാകും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഒല്ലി പോപ്പ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും റൂട്ട്, ഹാരി ബ്രൂക്ക്, സ്റ്റോക്സ് എന്നിവർ മധ്യനിരയിൽ കളിച്ചേക്കും. ജാമി സ്മിത്ത് ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി എത്തും.
ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇതുവരെ 364 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആധിപത്യമാണ് കാണാനാകുന്നത്. 152 എണ്ണത്തിലും ഓസീസ് വിജയിച്ചപ്പോള് ഇംഗ്ലണ്ട് 112 എണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചു. 97 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
ആഷസിലെ നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡ്:
140 വർഷത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന ആഷസിൽ 73 പരമ്പരകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 34 വിജയങ്ങളുമായി ഓസ്ട്രേലിയയാണ് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്. 32 വിജയങ്ങളുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്, ഏഴ് പരമ്പരകൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. 2015ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ആഷസ് വിജയിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം:
ബെൻ ഡക്കറ്റ്, സാക്ക് ക്രാളി, ഒല്ലി പോപ്പ്, ജോ റൂട്ട്, ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജാമി സ്മിത്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ബ്രൈഡൺ കാർസ്, മാർക്ക് വുഡ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ഷോയിബ് ബഷീർ, മാർക്ക് വുഡ്.
തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ്
ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക്, ആഷസ് പരമ്പര സ്റ്റാർ സ്പോർ്ട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ തത്സമയം ലഭ്യമാകും, അതേസമയം തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം .