ആഷസ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: ഓസ്ട്രേലിയ പൊരുതുന്നു, ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 44 റണ്സിന്റെ ലീഡ്
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നിലവില് 44 റണ്സിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്.
Published : December 5, 2025 at 6:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്. ബ്രിസ്ബേനിലെ ഗബ്ബ ഗ്രൗണ്ടിൽ രണ്ടാം ദിവസത്തെ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓസീസ് 73 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 378 റൺസ് നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നിലവില് 44 റണ്സിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡുണ്ട്. നേരത്തെ, രണ്ടാം ദിവസത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 76.2 ഓവറിൽ 334 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 365/6
ട്രാവിസ് ഹെഡും ജെയ്ക്ക് വെതറാൾഡുമാണ് ഓസീസിനായി ഇന്നിംഗ്സ് തുറന്നത്. ഇരുവരും മിന്നുന്ന തുടക്കമാണ് നല്കിയത്. ഹെഡ് 33 റൺസും വെതറാൾഡ് 72 റൺസും നേടി. ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റില് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 79 പന്തില് 77 റണ്സടിച്ചു. 45 പന്തിലാണ് വെതറാള്ഡ് കന്നി ടെസ്റ്റ് അര്ധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്. മാർനസ് ലാബുഷാഗ്നെ 65 ഉം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് 61 ഉം റൺസ് നേടി. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 45 ഉം ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് 23 റൺസും നേടി. രണ്ടാം ദിവസത്തെ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 46 റണ്സോടെ അലക്സ് ക്യാരിയും 15 റണ്സുമായി മൈക്കല് നേസറും ക്രീസില്.
മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം 44 റൺസിന്റെ ലീഡ് വർധിപ്പിക്കാനാകും ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രമിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ബ്രൈഡൺ കാർസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും ബെൻ സ്റ്റോക്സ് രണ്ട് വിക്കറ്റും ജോഫ്ര ആർച്ചർ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. അതേസമയം 17 ഓവറില് 113 റണ്സാണ് കാർസ് വഴങ്ങിയത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 334/10
9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 325 റണ്സെന്ന നിലയില് ക്രീസിലിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് 334 റണ്സിന് ഓള് ഔട്ടായി. ജോ റൂട്ട് 206 പന്തിൽ 15 ഫോറുകളും 1 സിക്സും സഹിതം 138 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ജാക്ക് ക്രോളി 93 പന്തിൽ 11 ഫോറുകളും 76 റൺസും ജോഫ്ര ആർച്ചർ 36 പന്തിൽ 2 ഫോറുകളും 2 സിക്സറുകളും സഹിതം 38 റൺസും നേടി. ഹാരി ബ്രൂക്ക് 31 റൺസും ബെൻ സ്റ്റോക്സും വിൽ ജാക്സും 19-19 റൺസും നേടി. അവസാന വിക്കറ്റില് ആര്ച്ചര്-റൂട്ട് സഖ്യം 58 പന്തില് 70 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് 6 വിക്കറ്റുകളും ബ്രണ്ടൻ ഡോഗെറ്റ്, മൈക്കൽ നെസർ, സ്കോട്ട് ബൊളാൻഡ് എന്നിവർ ഒരു വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
ONE OF THE ALL-TIME SCREAMERS FROM MARNUS LABUSCHAGNE!#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/nF2AkvCDtZ— cricket.com.au (@cricketcomau) December 5, 2025
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: സാക്ക് ക്രാളി, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ഒല്ലി പോപ്പ്, ജോ റൂട്ട്, ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (c), ജാമി സ്മിത്ത് (wk), വിൽ ജാക്സ്, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ബ്രൈഡൺ കാർസെ, ജോഫ്ര ആർച്ചര്.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം: സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്കോട്ട് ബോളണ്ട്, അലക്സ് കാരി, ബ്രണ്ടൻ ഡോഗെറ്റ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഉസ്മാൻ ഖവാജ, മാർനസ് ലാബുഷാഗ്നെ, നഥാൻ ലിയോൺ, മൈക്കൽ നെസർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ജെയ്ക്ക് വെതറാൾ, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റർ.
