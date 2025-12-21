ബൗളിങ് കരുത്തിൽ ചാരമായി ഇംഗ്ലണ്ട്; ആഷസ് കിരീടം നിലനിര്ത്തി ഓസീസ്
അഡലെയ്ഡ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പരമ്പര നിലനിർത്തി ഓസ്ട്രേലിയ. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ടെസ്റ്റും ജയിച്ചാണ് ഓസീസ് കിരീടം നിലനിർത്തിയത്. അഞ്ചാം ദിനം ഇംഗ്ലണ്ട് കിണഞ്ഞ് പൊരുതിനോക്കിയെങ്കിലും ഓസീസിൻ്റെ ബൗളിങ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റർമാർ മുട്ടുമടക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 3-0ത്തിനാണ് ഓസിസ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓസിസ് ഉയർത്തിയ 435 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് 352 റൺസിന് പുറത്തായി.
രണ്ടാം സെഷൻ വരെ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പിടിച്ച് നിൽക്കാനായത്. സ്കോട്ട് ബോലണ്ടിൻ്റെയും ജോഷ് ടംഗിൻ്റെയും വിക്കറുകള് കൂടി വീഴ്ത്തിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനായില്ല. അടുത്തകാലത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണിതെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ ചില താരങ്ങൾ പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല.
അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി സാക്ക് ക്രാളിയും (85) ജെയ്മി സ്മിത്തും (60) ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തോടടുപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ജോറൂട്ട് (39), ഹാരി ബ്രൂക്ക് (30), വിൽ ജാക്സ് (47), ബ്രൈഡൻ കാഴ്സ് (39) എന്നിങ്ങനെ റണ്സ് നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റർമാരെ ഓസീസ് ബൗളർമാർ വരുതിയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഓസീസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്. നതാൻ ലയൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് മൂന്നു വിക്കറ്റുകളും സ്കോട്ട് ബോളണ്ട് ഒരു വിക്കറ്റും വീതവും എടുത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്.
നാല് വിക്കറ്റിന് 271 റൺസിൽ ശനിയാഴ്ച രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് പുനരാരംഭിച്ച ആസ്ട്രേലിയ 349ന് ആള് ഔട്ട് ആയി. യഥാക്രമം സെഞ്ചുറിയും അർധ സെഞ്ചുറിയും നേടി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഓപണർ ട്രാവിസ് ഹെഡ് 170ഉം അലക്സ് കാരി 72ഉം റൺസിന് മടങ്ങി.
ഓസ്ട്രേലിയ - 371, 349. ഇംഗ്ലണ്ട് - 286, 352. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, നഥാൻ ലിയോൺ എന്നിവരുടെ മൂന്നു വിക്കറ്റ് പ്രകടനമാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്. അഞ്ചാം ദിനം നാല് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ജയിക്കാൻ 228 റൺസായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ച്വറിയും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അർധ സെഞ്ച്വറിയും നേടിയ അലക്സ് ക്യാരിയാണ് കളിയിലെ താരം.
