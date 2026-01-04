ആഷസ്: ബോണ്ടി ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ധീരന്മാർക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം
നിലവിൽ ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് തുടരുകയാണ്. ക്രീസിൽ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോ റുട്ട് കൂട്ടുകെട്ട്.
By ANI
Published : January 4, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : January 4, 2026 at 11:03 AM IST
സിഡ്നി (ഓസ്ട്രേലിയ): ബോണ്ടി ഭീകരാക്രമണത്തിനിരയായവർക്കും അതിജീവിച്ചവർക്കും ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി ആദരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ. സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഫൈനൽ ആഷസ് ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായാണ് ഭീകരാക്രമണത്തിനിരയായവരെയും അതിജീവിച്ചവരെയും ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് ആദരിച്ചത്.
"ബോണ്ടി ബീച്ച് ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അതിശക്തമായ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ച, ആദ്യം പ്രതികരിച്ചവർ മാച്ചിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഒരു പദവിയും ബഹുമതിയുമാണ്'' - ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നേരത്തെ, അഡ്ലെയ്ഡിൽ നടന്ന മൂന്നാം ആഷസ് ടെസ്റ്റിൽ, ബോണ്ടി ബീച്ച് ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കാർ കറുത്ത ആംബാൻഡ് ധരിച്ചിരുന്നു. അഡ്ലെയ്ഡ് ഓവലിലെ പതാകകള് പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയും മരിച്ചവർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ആദ്യ ദിവസത്തെ മാച്ചിന് മുൻപ് 'വെൽക്കം ടു കൺട്രി' ചടങ്ങിനും ദേശിയഗാനങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി മൗന പ്രാർഥനയും നടന്നിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ന് വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗായകൻ ജോൺ വില്യംസൺ 'ട്രൂ ബ്ലൂ' എന്ന ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ നടന്ന ജൂതരുടെ എട്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷമായ ഹാനക്കയ്ക്കിടെയാണ് ഡിസംബർ 14ന് ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ പതിനഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം അഞ്ചാം ആഷസ് ടെസ്റ്റ് സിഡ്നി ഗ്രൗണ്ടിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് തുടരുകയാണ്. 27 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോള് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 130 റണ്സുമായി ബാറ്റിങ് തുടരുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. 45 പന്തിൽ 35 റണ്സ് കടന്ന് ജോ റുട്ടും 31 പന്തിൽ 41 കടന്ന് ഹാരി ബ്രൂക്കുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്.
Bad light has stopped play at the SCG, with Joe Root (72*) and Harry Brook (78*) at the crease.— England Cricket (@englandcricket) January 4, 2026
🏴 2️⃣1️⃣1️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/ZoufbizPho
മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങിനെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 35 റണ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുകയായിരുന്നു. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കറായിരുന്നു ബെൻ ഡെക്കറ്റിനെ പുറത്താക്കിയത്. ശേഷം ത്രീ ലയണ്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഓപ്പണറുടെ വിക്കറ്റും വീണു. മൈക്കൽ നസറിൻ്റെ വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്. ശേഷം ക്രീസിലിറങ്ങിയ ജേക്കബ് ബേഥലിനും അധിക നേരം പിടിച്ച് നിൽക്കാനായില്ല. താരം 23 പന്തിൽ വെറും രണ്ട് റണ്സ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റൂട്ടും ബ്രൂക്കും ഒരുമിച്ചത്.
Also Read: 6,6,6,6,6..! വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഹാർദിക് മാജിക്; ഒരോവറിൽ പറത്തിയത് അഞ്ച് സിക്സറുകള്