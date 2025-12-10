ആഷസ് പരമ്പര 2025: മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, കമ്മിൻസ് തിരിച്ചെത്തി
സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിൽനിന്ന് നായകസ്ഥാനം പാറ്റ് കമ്മിന്സ് ഏറ്റെടുക്കും.
Published : December 10, 2025 at 2:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിനെ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടവേളക്ക് ശേഷം പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇതോടെ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിൽനിന്ന് നായകസ്ഥാനവും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കും. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം ജയിച്ചാൽ മതി. അതേസമയം, പരമ്പരയിൽ തുടരാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മൂന്നാം മത്സരം ജയിക്കുകയോ കുറഞ്ഞത് സമനിലയിലാക്കുകയോ വേണം.
'ബ്രിസ്ബേൻ ടെസ്റ്റിൽ കമ്മിൻസിന് കളിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആൻഡ്രൂ മക്ഡൊണാൾഡ് സൂചിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ താരത്തിനു വിശ്രമം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു, നിലവില് അഡലെയ്ഡില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. കൂടാതെ നെറ്റുകളിൽ കമ്മിന്സ് നന്നായി തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശരീരം ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നു മുഖ്യ പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു.
ജൂലൈയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലാണ് കമ്മിൻസ് അവസാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്. തുടർന്ന്, പരിക്കുമൂലം പെർത്തിലും ബ്രിസ്ബേനിലും നടന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പകരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും എട്ട് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചു.
പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ, മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ തീരുമാനമായിരിക്കും. പാറ്റിനൊപ്പം, പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്പിന്നർ നഥാൻ ലിയോണും തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാൽ, ഈ രണ്ട് കളിക്കാരും പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ, രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരായ സ്കോട്ട് ബൊളാൻഡ്, മൈക്കൽ നെസർ, ബ്രണ്ടൻ ഡോഗെറ്റ് എന്നിവരെ അഡ്ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. ആഷസ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയ തകർത്തത്. മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടി.
What changes do you think Australia should make going into the third #Ashes Test in Adelaide?— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025
More here: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/3dKJ0eNXpF
മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം: പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, സ്കോട്ട് ബൊളാൻഡ്, അലക്സ് കാരി, ബ്രെൻഡൻ ഡോഗെറ്റ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, ഉസ്മാൻ ഖവാജ, മാർനസ് ലാബുഷാഗ്നെ, നഥാൻ ലിയോൺ, മൈക്കൽ നെസർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ജെയ്ക്ക് വെതറാൾഡ്, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റർ.
