ആഷസ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിൽ ജാക്സ് തിരിച്ചെത്തി
രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 4 ന് ബ്രിസ്ബേനിലെ ഗബ്ബ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും.
Published : December 2, 2025 at 4:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 4 ന് ബ്രിസ്ബേനിലെ ഗബ്ബ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും. മത്സരത്തിനുള്ള പ്ലേയിംഗ് ഇലവനെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മാർക്ക് വുഡിന് പകരം വിൽ ജാക്സിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, മാർക്ക് വുഡ് കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചത്. എന്നാല് അന്ന് താരത്തിനു 11 ഓവർ മാത്രമേ എറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോല്ക്കുകയും ചെയ്തു
വിൽ ജാക്സിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്
വുഡ് പുറത്തായത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വിൽ ജാക്സിന് ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കി. ജാക്സ് ഇതുവരെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് കളിച്ചത്. 2022 ലെ പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിൽ 89 റൺസ് വഴങ്ങി ആറ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 2022 ൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും നേടി. താരത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാറ്റിംഗിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്പിന് നിരയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും.
📋 We've made one change to our XI for the second Test...— England Cricket (@englandcricket) December 2, 2025
Enter stage right, Will Jacks 👊
ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കനത്ത തോൽവി
പെർത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 8 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിൽ നിലവിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നോട്ടുവച്ച 205 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഓസീസ് പട 28.2 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ട്രാവിസ് ഹെഡ് സെഞ്ച്വറിയുമായും മാര്നസ് ലബുഷെയ്ന് അര്ധ സെഞ്ച്വറിയുമായും തിളങ്ങിയിരുന്നു. 1921 ന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യ ആഷസ് മത്സരമാണിത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ:
സാക്ക് ക്രാളി, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ഒല്ലി പോപ്പ്, ജോ റൂട്ട്, ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (c), ജാമി സ്മിത്ത് (wk), വിൽ ജാക്സ്, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ബ്രൈഡൺ കാർസെ, ജോഫ്ര ആർച്ചര്.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം:സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്കോട്ട് ബോളണ്ട്, അലക്സ് കാരി, ബ്രണ്ടൻ ഡോഗെറ്റ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഉസ്മാൻ ഖവാജ, മാർനസ് ലാബുഷാഗ്നെ, നഥാൻ ലിയോൺ, മൈക്കൽ നെസർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ജെയ്ക്ക് വെതറാൾ, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റർ.
