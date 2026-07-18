"ഫൈനൽ പൂരം മുറുകുന്നു", അര്ജൻ്റീന ഏറ്റവും മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് സ്കലോണി; കടുത്ത പോരാട്ടം പ്രവചിച്ച് സ്പെയിൻ കോച്ച്
നിലവിലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ 2010-ന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറുവശത്ത്, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന അർജൻ്റീന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്.
Published : July 18, 2026 at 7:30 AM IST
ന്യൂജേഴ്സി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജൻ്റീനയും സ്പെയിനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ മത്സരം ഒരു 'ക്ലാസിക് പോരാട്ടമായി' മാറുമെന്ന് സ്പെയിൻ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെൻ്റെ. ഞായറാഴ്ച ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നടക്കുന്ന മെഗാ ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിലവിലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ 2010-ന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറുവശത്ത്, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന അർജൻ്റീന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്.
കളിശൈലിയിലെ സമാനതകളും പ്രതിഭകളുടെ മാറ്റുരയ്ക്കലും
രണ്ട് മികച്ച ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്ന് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെൻ്റെ വ്യക്തമാക്കി. "കളിയോടുള്ള സമീപനത്തിലും കളിക്കാരുടെ പ്രതിഭയിലും ഒട്ടനവധി സമാനതകളുള്ള രണ്ട് ലോകോത്തര ടീമുകളാണ് ഫൈനലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു കിടിലൻ മത്സരമായിരിക്കും. ആക്രമണാത്മക ഫുട്ബോളും മികച്ച പ്രതിഭകളും മൈതാനത്ത് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഒരു കളിയായിരിക്കും ഇരു ടീമുകളും പുറത്തെടുക്കുക," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകകപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുക എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്ന് സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അർജൻ്റീനയെപ്പോലെ ശക്തരായ ഒരു ടീമിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി, തങ്ങളുടെ കളിശൈലിയിലൂടെ കിരീടം സ്വന്തമാക്കുക എന്നതിനാണ് സ്പെയിൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
മെസ്സിയും ലാമിൻ യമാലും: താരതമ്യങ്ങൾ വേണ്ട
ലയണൽ മെസ്സിയും സ്പെയിൻ്റെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് ഫൈനലിനെ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്. എന്നാൽ യുവതാരത്തിന് മേൽ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡി ലാ ഫുവെൻ്റെ വ്യക്തമാക്കി. "മെസ്സി എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രതിഭയാണ്, യുവതാരങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ലാമിൻ ലാമിനായി തന്നെ വളരട്ടെ. നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ ആ പഴയ ലാമിനായി തുടരാൻ അവനെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം," കോച്ച് പറഞ്ഞു.
ഫ്രാൻസിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ തുടയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ലാമിൻ യമാൽ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ താരം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ടീമിനൊപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചതായും സ്പാനിഷ് മാനേജർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
"കിരീടം നിലനിർത്താൻ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കണം", സ്കലോണി
സ്പെയിനെതിരായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനലിൽ വിജയം വരിക്കാൻ അർജൻ്റീന തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർജൻ്റീന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ, 2010-ന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാണ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ഇറങ്ങുന്നത്.
തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണം, ലക്ഷ്യം വിജയം മാത്രം
എല്ലാ മത്സരങ്ങളെയും പോലെ സ്പെയിനെതിരായ ഫൈനലിനെയും അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സമീപിക്കുന്നതെന്ന് സ്കലോണി വ്യക്തമാക്കി. "എതിരാളികളെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത്, മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഫൈനൽ ജയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കണം. എതിരാളികൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ അർജൻ്റീനയുടെ കളിശൈലി നന്നായറിയാം, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ വരെയെത്തി എന്നത് ഈ ടീമിൻ്റെ ഇരട്ടി മികവാണ് കാണിക്കുന്നത്," സ്കലോണി പറഞ്ഞു.
ഇരു ടീമുകളും പന്ത് കൈവശം വച്ചുള്ള സമാനമായ കളിശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും ചെറിയ തന്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അർജൻ്റീനയിലെ എല്ലാ കളിക്കാരും മികച്ച ഫിറ്റ്നസിലാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
39-ാം വയസ്സിലും അത്ഭുതമായി മെസ്സി
തൻ്റെ 39-ാം വയസ്സിലും അർജൻ്റീനയെ മറ്റൊരു ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയെ സ്കലോണി പ്രശംസിച്ചു. "ഈ പ്രായത്തിലും ലിയോ ഫൈനലിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിഹാസമാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഉയർന്ന തലത്തിൽ പൊരുതുന്ന കളിക്കാരോട് കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന് എന്നും കടപ്പാടുണ്ടാകും. ഈ യാത്ര എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടത്തോടെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുഞ്ചിരിയോടെ മൈതാനത്തിറങ്ങും: എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്
ലോകകപ്പ് നിലനിർത്തുക എന്നതിൽ മാത്രമാണ് തൻ്റെ ശ്രദ്ധയെന്ന് അർജൻ്റീനൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിനേക്കാൾ താൻ ഈ ടൂർണമെൻ്റ് ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ഞായറാഴ്ച നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെയാകും ഞാൻ മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. അർജൻ്റീനയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി കിരീടം നേടുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം," മാർട്ടിനെസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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