ETV Bharat / sports

റാക്കറ്റ് തല്ലിത്തകർത്തു, കാണികൾക്കിടയിലേക്ക് പന്തടിച്ചു; ഒടുവിൽ സബലങ്കയ്ക്ക് പിഴശിക്ഷ

കിരീടവും പോയി, പിഴയും കിട്ടി! യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലിലെ നിരാശയിൽ സബലങ്കയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി.

ARYNA SABALENKA US OPEN FINE അരീന സബലങ്ക യുഎസ് ഓപ്പൺ യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ 2026 എലേന റൈബാക്കിന യുഎസ് ഓപ്പൺ സബലങ്കയ്ക്ക് പിഴശിക്ഷ
Sabalenka Penalized for Code Violations in US Open Final Loss to Rybakina (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിലെ മോശം പെരുമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് ബെലാറൂസ് താരം അരീന സബലങ്കയ്ക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ 7,500 ഡോളർ (ഏകദേശം 7.1 ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) പിഴ ചുമത്തി. ആവേശകരമായ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ എലേന റൈബാക്കിനയോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് താരം ഈ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 6-4, 5-7, 6-2 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു റൈബാക്കിനയുടെ വിജയം.

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ സെറ്റിൽ സർവ് നഷ്‌ടമായതിനെ തുടർന്ന് സബലങ്ക സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാണികൾക്കിടയിലേക്ക് പന്തടിച്ചു പറത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കോഡ് ലംഘനത്തിനാണ് പിഴ ഈടാക്കിയത്. മത്സരത്തിനിടയിലും കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച താരം കോർട്ടിന്‍റെ പിന്നിലേക്ക് പന്തടിച്ചതും അത് ക്യാമറമാന്‍റെ തൊട്ടരികിലൂടെ കടന്നുപോയതും വിവാദമായിരുന്നു. കൂടാതെ, തോൽവിക്ക് ശേഷം സമ്മാനദാന ചടങ്ങിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തന്‍റെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് റാക്കറ്റ് കോർട്ടിലിടിച്ച് തകർക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ARYNA SABALENKA അരീന സബലങ്ക യുഎസ് ഓപ്പൺ യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ 2026 എലേന റൈബാക്കിന യുഎസ് ഓപ്പൺ സബലങ്കയ്ക്ക് പിഴശിക്ഷ
ARYNA SABALENKA (AP)

റൈബാക്കിനയ്ക്ക് മുന്നിൽ പതറി സബലങ്ക

യുഎസ് ഓപ്പണിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ കിരീടം നേടുന്ന ഓപ്പൺ ഇറയിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ സബലങ്ക ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ആദ്യ സെറ്റിൽ റൈബാക്കിനയുടെ ആധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ സബലങ്കയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.

രണ്ടാം സെറ്റിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച സബലങ്ക 7-5 ന് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി മത്സരം നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റിലേക്ക് നീട്ടി. എന്നാൽ മൂന്നാം സെറ്റിൽ സബലങ്ക വരുത്തിയ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത് റൈബാക്കിന കളി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ റൈബാക്കിന തന്‍റെ കരിയറിലെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.

ARYNA SABALENKA അരീന സബലങ്ക യുഎസ് ഓപ്പൺ യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ 2026 എലേന റൈബാക്കിന യുഎസ് ഓപ്പൺ സബലങ്കയ്ക്ക് പിഴശിക്ഷ
ARYNA SABALENKA (AP)

ഫൈനൽ വരെ ഒരു സെറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയാണ് സബലങ്ക ഫൈനലിൽ എത്തിയത്. ഫ്ലഷിംഗ് മെഡോസിൽ തുടർച്ചയായി 20 മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച സബലങ്കയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിനാണ് റൈബാക്കിന അന്ത്യം കുറിച്ചത്.

കിരീടമില്ലാതെ സബലങ്ക

ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ വെൽസും മിയാമിയും ജയിച്ച് 'സൺഷൈൻ ഡബിൾ' തികച്ച ശേഷം സബലങ്കയ്ക്ക് മറ്റൊരു കിരീടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലുപരിയായി, 2026 വർഷം ഒരു ഗ്രാൻഡ്‌സ്ലാം കിരീടം പോലും നേടാനാകാതെയാണ് താരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിലും സബലങ്ക റൈബാക്കിനയോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.

Also Read: 'ഞാൻ റോബോട്ടല്ല, വിമർശനങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കും; പക്ഷെ കളിയിൽ മാറ്റമില്ല: സഞ്ജു

TAGGED:

അരീന സബലങ്ക യുഎസ് ഓപ്പൺ
യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ 2026
എലേന റൈബാക്കിന യുഎസ് ഓപ്പൺ
സബലങ്കയ്ക്ക് പിഴശിക്ഷ
ARYNA SABALENKA US OPEN FINE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.