ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തി ആഴ്സണൽ പ്രീമിയർ ലീഗില് ഒന്നാമത്; മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ തകർച്ച തുടരുന്നു
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്: ലിവർപൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആഴ്സണൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
Published : November 2, 2026 at 11:02 AM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ആഴ്സണൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഗണ്ണേഴ്സിന്റെ വിജയം. കളിയിലെ ഏക ഗോൾ 16-ാം മിനിറ്റിൽ ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റ താരം കൈ ഹാവേർട്സ് നേടി. ഡെക്ലാൻ റൈസ് നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന പാസ് സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഫിനിഷിംഗ്. മറുപടി ഗോളിനായി ലിവർപൂൾ 15-ലധികം ഷോട്ടുകളുതിർത്ത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും ആഴ്സണലിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധം മറികടക്കാൻ ആതിഥേയർക്കായില്ല.
സിറ്റിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവി
ലീഗിലെ മറ്റൊരു നിർണായക മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവി പിണഞ്ഞു. സ്വന്തം മൈതാനത്ത് നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രൈറ്റണോട് ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം ഗോളുകൾക്കാണ് സിറ്റി പരാജയപ്പെട്ടത്. 11-ാം മിനിറ്റിൽ സിറ്റി താരം മാത്യൂസ് നൂനെസിന് പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് മുതലെടുത്ത് യാസിൻ അയാരിയാണ് ബ്രൈറ്റണിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. ഈ തോൽവിയോടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിറ്റി, ഒന്നാമതുള്ള ആഴ്സണലിനേക്കാൾ 3 പോയിന്റ് പിന്നിലായി.
Another defensive masterclass from @Arsenal 🛡️ https://t.co/UTMfA35g8Q— Premier League (@premierleague) November 1, 2026
യുണൈറ്റഡിന് കനത്ത തിരിച്ചടി, കാരിക്കിന് നിരാശ
പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് കീഴിലിറങ്ങിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ മോശം ഫോം തുടരുകയാണ്. ചെൽസിയുടെ തട്ടകത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് യുണൈറ്റഡ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത യുണൈറ്റഡ്, 50-ാം മിനിറ്റിൽ മോർഗൻ റോജേഴ്സിന്റെ മനോഹരമായ സോളോ ഗോളിലൂടെ പിന്നിലായി. 64-ാം മിനിറ്റിൽ പ്രതിരോധ താരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയതും ചെൽസിക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വഴങ്ങിയതും യുണൈറ്റഡിന് കനത്ത പ്രഹരമായി. ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് കോൾ പാമർ ചെൽസിയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 1988-ന് ശേഷമുള്ള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വിജയമില്ലാത്ത തുടർച്ചയാണിത്.
The champions are on top of the Premier League once again 🔙🔛🔝 @Arsenal 🔴 https://t.co/CiekYsgMri— Premier League (@premierleague) November 1, 2026
മറ്റ് മത്സര ഫലങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ
- ടോട്ടനം 2-0 ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്: 13-ാം മിനിറ്റിൽ മാറ്റെറ്റ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ 10 പേരുമായി ചുരുങ്ങിയ പാലസിനെ ആർച്ചി ഗ്രേ, ജാൻ പോൾ വാൻ ഹെക്കെ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ ടോട്ടനം തോൽപ്പിച്ചു.
- ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് 2-0 നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്: നിക്കോള മിലങ്കോവിച്ചിന്റെ ഓൺ ഗോളും ഇഗോർ തിയാഗോയുടെ ഗോളും ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. തോൽവിയോടെ ഫോറസ്റ്റ് പട്ടികയിൽ താഴെത്തട്ടിൽ തുടർന്നു.
- കോവെൻട്രി സിറ്റി 3-1 സണ്ടർലാൻഡ്: തുടർച്ചയായ തോൽവികളോടെ സണ്ടർലാൻഡ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.
- ബോൺമൗത്ത് 2-0 ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ്: ഇവാ നിൽസൺ, അമീൻ ആദ്ലി എന്നിവർ ബോൺമൗത്തിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
- ആസ്റ്റൺ വില്ല 1-1 ഫുൾഹാം: നിക്കോളാസ് ജാക്സണിലൂടെ വില്ല മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കിയുടെ ഓൺ ഗോൾ ഫുൾഹാമിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു.
- ഹൾ സിറ്റി 2-2 ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗൺ: മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചതോടെ ഹൾ സിറ്റി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൈതാനത്തെ തോൽവിയറിയാത്ത കുതിപ്പ് നിലനിർത്തി.
Also Read: