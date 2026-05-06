ചരിത്രമെഴുതി ആഴ്‌സണൽ; 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഗണ്ണേഴ്‌സ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ!

അത്ലറ്റിക്കോയെ തകർത്ത് 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ആഴ്‌സണൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ.

Arsenal
Arsenal's Leandro Trossard, left, and manager Mikel Arteta celebrate at the the end of a Champions League semifinal (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 3:03 PM IST

ലണ്ടൻ: യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ നെറുകയിലേക്ക് ആഴ്‌സണൽ വീണ്ടും ചുവടുവെക്കുന്നു. എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ രണ്ടാം പാദ സെമിഫൈനലിൽ സ്‌പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് കീഴടക്കി ആഴ്‌സണൽ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് മിഖേൽ അർട്ടേറ്റയുടെ സംഘം ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. 2006-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ആഴ്‌സണൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്‍റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്.

സാകയുടെ മാന്ത്രികത വീണ്ടും

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും പ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള തന്ത്രപരമായ കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ എമിറേറ്റ്‌സിനെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ആഴ്‌സണൽ ലീഡെടുത്തു. ലിയാൻഡ്രോ ട്രൊസാർഡിന്‍റെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് അത്ലറ്റിക്കോ ഗോൾകീപ്പർ ജാൻ ഒബ്ലാക്ക് തടഞ്ഞെങ്കിലും, പന്ത് കൈക്കലാക്കിയ ബുക്കായോ സാക കൃത്യമായ ടൈമിംഗിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിഫൈനലുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ ആഴ്‌സണൽ താരം എന്ന റെക്കോർഡും സക സ്വന്തമാക്കി.

വാർ നാടകങ്ങളും പ്രതിരോധക്കോട്ടയും

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കനത്ത മഴയെ സാക്ഷിയാക്കി മത്സരം കൂടുതൽ കടുത്തു. തിരിച്ചടിക്കാൻ അത്ലറ്റിക്കോ സർവ്വശക്തിയും പുറത്തെടുത്തു. മത്സരത്തിനിടയിൽ രണ്ട് തവണ പെനാൽറ്റിക്കായി അത്ലറ്റിക്കോ താരങ്ങൾ വാദിച്ചെങ്കിലും വാർ പരിശോധനകൾ ആഴ്‌സണലിന് അനുകൂലമായി. ഗബ്രിയേൽ മഗൽഹീസിന്‍റെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധവും ഡെക്ലാൻ റൈസിന്‍റെ തകർപ്പൻ ബ്ലോക്കുകളും അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ഗോളെന്നുറച്ച പല നീക്കങ്ങളും പരാജയപ്പെടുത്തി. മധ്യനിരയിൽ യുവതാരം മൈൽസ് ലൂയിസ്-സ്കെല്ലി കാഴ്ചവെച്ച പക്വതയാർന്ന പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി.

ചരിത്രപരമായ ഇരട്ടക്കിരീടം ലക്ഷ്യം

ഈ വിജയം ആഴ്സണലിന്‍റെ സീസണിലെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പോയിന്‍റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടെ, ആഴ്‌സണലിന് ഇനി മൂന്ന് വിജയങ്ങൾ കൂടി നേടിയാൽ 22 വർഷത്തിന് ശേഷം ലീഗ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാം. അതോടൊപ്പം മെയ് 30-ന് ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെയോ പി.എസ്.ജിയെയോ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി മാറും.

അതേസമയം ഫ്രഞ്ച് ഇതിഹാസം അന്‍റോയിൻ ഗ്രീസ്‌മാന്‍റെ അവസാന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. 128 യൂറോപ്യൻ മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഗ്രീസ്‌മാനു ആഴ്‌സണലിന്‍റെ പ്രതിരോധ നിരയെ ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഏഴ് തവണ ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ കളിച്ചതിൽ ആറിലും പരാജയപ്പെട്ട അത്ലറ്റിക്കോയുടെ മോശം റെക്കോർഡ് ഇത്തവണയും തുടരുകയായിരുന്നു.

