ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് കപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി; നാലാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബ് ഫ്ലീറ്റ്വുഡിനോട് തോറ്റ് ആഴ്സണൽ പുറത്ത്
ലീഗ് കപ്പ്: ഫ്ലീറ്റ്വുഡിനോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോറ്റ് ആഴ്സണൽ ക്വാർട്ടർ കാണാതെ പുറത്തായി
Published : October 28, 2026 at 10:07 AM IST
ലണ്ടൻ: പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്സണലിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അട്ടിമറിച്ച് നാലാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് ടൗൺ ലീഗ് കപ്പിൽ ക്വാർട്ടറില് കടന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഒന്നാം നിര ടീമും ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ പിരമിഡിൽ ആഴ്സണലിനേക്കാൾ 84 സ്ഥാനങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലീഗ് ടു ടീമും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.
നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടന്നത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് തങ്ങളുടെ അഞ്ച് പെനാൽറ്റികളും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചപ്പോൾ (5-3), ആഴ്സണൽ താരം ബ്രൂണോ ഗുമിറസിന്റെ കിക്ക് ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് ഗോൾകീപ്പർ ജേ ലിഞ്ച് തടുത്തിട്ടു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ പി.എസ്.ജിയോട് പെനാൽറ്റിയിൽ തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ആഴ്സണലിന് വീണ്ടുമൊരു ഷൂട്ടൗട്ട് ദുരന്തം കൂടിയായി ഇത് മാറി. ആഴ്സണലിന്റെ പഴയ വിഖ്യാത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അതേ പേരുള്ള, 5300 പേർക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാനാകുന്ന ഫ്ലീറ്റ്വുഡിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഹൈബറി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഈ അട്ടിമറി നടന്നത്.
We have knocked Arsenal out of the League Cup. Wow. 🤩 🤝 Fox Group https://t.co/iTQNyb4YcH— Fleetwood Town Football Club (@ftfc) October 27, 2026
മത്സരത്തിന്റെ 21-ാം മിനിറ്റിൽ ഫുൾഹാമിൽ നിന്ന് ലോണിൽ എത്തിയ ആരോൺ ലൂപാലോ-ബിയുടെ ഗോളിലൂടെ ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് ആണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ നായകൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡിനെ ആഴ്സണൽ കളത്തിലിറക്കി. 50-ാം മിനിറ്റിൽ വിക്ടർ ഗ്യോകെറസിലൂടെ ആഴ്സണൽ സമനില പിടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വ്യക്തമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു. 85-ാം മിനിറ്റിൽ 16 വയസ്സുകാരനായ ആഴ്സണൽ താരം മാക്സ് ഡൗമാൻ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ആഴ്സണൽ 10 പേരായി ചുരുങ്ങി.
കോനർ ഹോഹിയുടെ വിന്നിംഗ് പെനാൽറ്റി വലയിലെത്തിയതോടെ ആവേശഭരിതരായ ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് ആരാധകർ മൈതാനത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. "ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രിയാണിത്," എന്ന് ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് പരിശീലകൻ മാറ്റ് ലോലർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ലീഗ് കപ്പിൽ മറ്റൊരു നാലാം ഡിവിഷൻ ടീമായ ഗ്രിംസ്ബി അട്ടിമറിച്ചതിൽ നിന്നാണ് തങ്ങൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് ഗോൾകീപ്പർ ജേ ലിഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളുടെ പ്രധാന താരങ്ങളായ ഡെക്ലാൻ റൈസ്, ഗബ്രിയേൽ, ഡേവിഡ് റായ എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാണ് ആഴ്സണൽ കോച്ച് മിഖേൽ ആർട്ടെറ്റ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. തോൽവിയെത്തുടർന്ന് ഇത് തങ്ങൾക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായ ദിവസമാണെന്ന് ആർട്ടെറ്റ പ്രതികരിച്ചു. മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജാമി വാർഡി കളിച്ചിരുന്ന ക്ലബ്ബ് കൂടിയാണ് ഫ്ലീറ്റ്വുഡ് ടൗൺ. ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ബ്രൈറ്റനെയും, ലിവർപൂൾ ചെൽസിയെയും നേരിടും.
There are only so many social posts that can do tonight justice - we’ll leave that for the morning. ❤️ For now, we just need to tell the world that little old Fleetwood isn’t your standard football club. Everyone in our town already knew that. Tonight, we showed the world. Thank you.— Fleetwood Town Football Club (@ftfc) October 28, 2026
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