പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ആഴ്സണല്! സിറ്റിയുടെ മോഹങ്ങൾ തകർത്ത് ബേൺമൗത്ത്
22 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു, ആഴ്സണലിന് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം.
Published : May 20, 2026 at 1:18 PM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്സണലിന് ചരിത്ര കിരീടം. ഇന്നലെ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ ബേൺമൗത്ത് സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെയാണ് (1-1) ആഴ്സണൽ കിരീടമുറപ്പിച്ചത്. 22 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഗണ്ണേഴ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സിംഹാസനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. കിരീടനേട്ടത്തോടെ ആഴ്സണലിന്റെ ആറ് വർഷത്തെ ട്രോഫി വരൾച്ചയ്ക്കും അന്ത്യമായി.
എമിറേറ്റ്സിൽ വിജയഘോഷം
കിരീടപ്പോരാട്ടം ലീഗിലെ അവസാന ദിനം വരെ നീട്ടാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബേൺമൗത്തിനെതിരെ സമനില വഴങ്ങിയതോടെ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ സംഘത്തിന് ആഴ്സണലിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതായി. ഇതോടെ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തും ആഴ്സണൽ ആരാധകർ ചുവന്ന പുകപടലങ്ങൾ ഉയർത്തി വലിയ വിജയഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ മിക്കൽ അർട്ടേറ്റയുടെ ആഴ്സണൽ, ഒടുവിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. ആഴ്സെൻ വെംഗറുടെ വിഖ്യാതരായ 'ഇൻവിൻസിബിൾസ്' ടീം 2004-ൽ കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ആഴ്സണൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ റെലിഗേഷൻ ഭീഷണിയിലായിരുന്ന ബേൺലിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചതോടെ തന്നെ ആഴ്സണൽ സിറ്റിയേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് മുന്നിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയോട് തോറ്റതിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ഗണ്ണേഴ്സ്, തുടർച്ചയായ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെയാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
സിറ്റിയുടെ കിരീടമോഹം തകർത്ത് ബേൺമൗത്ത്
മത്സരത്തിൽ, 39-ാം മിനിറ്റിൽ കൗമാര താരം ഏലി ജൂനിയർ ക്രൂപ്പിയുടെ മനോഹരമായ ഗോളിലൂടെ ബേൺമൗത്താണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലണ്ട് സിറ്റിക്കായി സമനില ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും ടീമിന്റെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾ കാക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. ഈ സമനിലയോടെ ബേൺമൗത്ത് അവരുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് 17 മത്സരങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടുകയും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. ഗ്വാർഡിയോളയുടെ പരിശീലന കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ലീഗ് കിരീടം നേടാനാകാതെ പോകുന്നത്.
എഫ്എ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ചെൽസിയെ തോൽപ്പിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് കപ്പ് ഡബിൾ തികച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഈ സീസണൊടുവിൽ ഗ്വാർഡിയോള ക്ലബ്ബ് വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരെ ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരമാകും സിറ്റി പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന മത്സരം. തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ക്ലബ്ബ് ചെയർമാനുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഗ്വാർഡിയോള വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ലക്ഷ്യം ചരിത്രപരമായ 'യൂറോപ്യൻ ഡബിൾ'
ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെതിരെയുള്ള സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിന് ശേഷം ആഴ്സണലിന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രീമിയർ ലീഗ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും. കൂടാതെ ഈ മാസം നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ പിഎസ്ജിയെ നേരിടാനിരിക്കുന്ന അർട്ടേറ്റയുടെ സംഘത്തിന് ചരിത്രപരമായ 'ഡബിൾ' തികയ്ക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരവും മുന്നിലുണ്ട്.
Also Read: ഫോമിലായിട്ടും സഞ്ജു പുറത്ത്! അഫ്ഗാന് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നാല് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഇടം