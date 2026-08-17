മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ 3-0 ന് തകർത്ത് ആഴ്സണൽ; 18-ാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി
സിറ്റിയെ തകർത്തു; ആഴ്സണലിന് പതിനെട്ടാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് കിരീടം.
Published : August 17, 2026 at 1:03 PM IST
കാർഡിഫ് (ഇംഗ്ലണ്ട്): എഫ്.എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് പോരാട്ടത്തിൽ ആഴ്സണലിന് തകർപ്പൻ കിരീടധാരണം. കാർഡിഫിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ഗണ്ണേഴ്സ് തങ്ങളുടെ പതിനെട്ടാമത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജവും ഇരട്ടിയാക്കുന്നതാണ് ഈ ആധികാരിക വിജയം. ആഗസ്റ്റ് 21-ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ലീഗ് സീസണിൽ തങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും എളുപ്പമല്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ സിറ്റിയെ തറപറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ആഴ്സണൽ മറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ചരിത്രം കുറിച്ച് കാലാഫിയോറി
മത്സരം ആരംഭിച്ച് വെറും 23 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആഴ്സണൽ ലീഡ് എടുത്തു. മൈൽസ് ലൂയിസ്-സ്കെല്ലി നൽകിയ മികച്ചൊരു റിവേഴ്സ് പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റിക്കാർഡോ കാലാഫിയോറി പന്ത് ജിയാൻലൂയിജി ഡൊന്നരുമ്മയെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോളാണിത്.
A flying start to 26/27 🙌— Arsenal (@Arsenal) August 16, 2026
Enjoy our FA Community Shield win again 📺 pic.twitter.com/WTg9id8m44
റായയുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തലും ഹാവെർട്സിന്റെ ഗോളും
മിനിറ്റുകൾക്കകം ഫിൽ ഫോഡനിലൂടെ സമനില പിടിക്കാൻ സിറ്റിക്ക് ഒരവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ആഴ്സണൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡേവിഡ് റായയുടെ മികച്ചൊരു ഡൈവിംഗ് സേവ് അവരുടെ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് 28-ാം മിനിറ്റിൽ ആഴ്സണൽ തങ്ങളുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. അരങ്ങേറ്റ താരം ക്രിസ്റ്റോസ് സോലിസ് നൽകിയ മികച്ചൊരു ലൂപ്പിംഗ് ഹെഡർ പാസ് സ്വീകരിച്ച് കൈ ഹാവെർട്സ് പന്ത് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഒഡെഗാർഡ് നൽകിയ അവസാന പ്രഹരം
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ (48-ാം മിനിറ്റ്) ആഴ്സണൽ തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. സോലിസ് നൽകിയ ലോ ബോൾ സ്വീകരിച്ച മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് സിറ്റി താരം ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോളിനെയും ഗോൾകീപ്പർ ഡൊന്നരുമ്മയെയും കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് ഒഴിഞ്ഞ വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. പിന്നീട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഒമർ മർമൂഷ്, മാർക് ഗ്വേഹി എന്നിവരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായി ഇറക്കി മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിലും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അവർക്കായില്ല.
🔴⚪️🏆 Arsenal lift their 18th Community Shield trophy! pic.twitter.com/yka6NU4QUn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
മത്സരത്തിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ആഴ്സണൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മറ്റ് എതിരാളികൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് ശേഷം സിറ്റിയുടെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ എൻസോ മാരെസ്കയ്ക്ക് തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
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