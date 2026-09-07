ചെൽസിയെ വീഴ്ത്തി ആഴ്സണൽ; ഇഞ്ചുറി ടൈം ഗോളിൽ യുണൈറ്റഡിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് എവർട്ടൺ
ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ചെൽസിയെ തകർത്ത് ആഴ്സണൽ; അവസാന നിമിഷത്തിൽ ജയം കൈവിട്ട് യുണൈറ്റഡ്.
Published : September 7, 2026 at 10:01 AM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ചെൽസിയെ തകർത്ത് ആഴ്സണൽ. വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗണ്ണേഴ്സ് വിജയം കൊയ്തത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ആഴ്സണലിന്റെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്. അതേസമയം, പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ വീണ്ടും വിനയായ മത്സരത്തിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ വഴങ്ങിയ ഗോളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ എവർട്ടൺ 2-2 ന് സമനിലയിൽ തളച്ചു.
ചെൽസിയെ വീഴ്ത്തി ആഴ്സണൽ
സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണത്തെയാണ് ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആഴ്സണൽ മറികടന്നത്. കളി തുടങ്ങി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ മോർഗൻ റോജേഴ്സിലൂടെ ചെൽസിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. ബോക്സിന്റെ അരികിൽ നിന്നും റോജേഴ്സ് തൊടുത്ത ലോ വോളി ആഴ്സണൽ ഗോളി ഡേവിഡ് റായയെ മറികടന്ന് വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ടീമിന്റെ വീര്യത്തോടെ തിരിച്ചടിച്ച ആഴ്സണൽ നിരന്തരം അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ 25-ാം മിനിറ്റിൽ കായ് ഹാവെർട്സിലൂടെ ആഴ്സണൽ സമനില പിടിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (50-ാം മിനിറ്റ്) ക്യാപ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് നേടിയ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ ആഴ്സണൽ വിജയമുറപ്പിച്ചു. പുതിയ പരിശീലകൻ സാബി അലോൺസോയ്ക്ക് കീഴിൽ ചെൽസി വഴങ്ങുന്ന ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ആഴ്സണൽ ഒമ്പത് പോയിന്റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കൊപ്പം പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
യുണൈറ്റഡിനെ ഞെട്ടിച്ച് എവർട്ടൺ
സീസണിൽ മോശം തുടക്കം നേരിടുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് എവർട്ടണിന്റെ തട്ടകത്തിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. മത്സരത്തിൽ രണ്ട് തവണ മുന്നിട്ടുനിന്നിട്ടും അവസാന നിമിഷം യുണൈറ്റഡ് വിജയം കൈവിട്ടു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രയാൻ എംബ്യൂമോയിലൂടെ യുണൈറ്റഡാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ 83-ാം മിനിറ്റിൽ ടൈറിക് ജോർജ്ജിലൂടെ എവർട്ടൺ സമനില പിടിച്ചു.
88-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ബെഞ്ചമിൻ സെസ്കോ യുണൈറ്റഡിനായി വീണ്ടും ലീഡ് നേടിയതോടെ അവർ ജയം ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ എവർട്ടണിന്റെ പുതിയ സൈനിംഗ് ഐൻസ്ലി മെയ്റ്റ്ലാൻഡ്-നൈൽസ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നും തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചർ യുണൈറ്റഡ് ഗോളി സെനെ ലാമൻസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലതുമൂലയിൽ പതിച്ചു (2-2). മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള യുണൈറ്റഡിന് പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായത്.
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