ചരിത്രം കുറിച്ച് ആഴ്സണല്; റയലിനെ തകർത്ത് ബയേൺ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനൽ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു!
ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ തീരുമാനമായി.
Published : April 16, 2026 at 1:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ രണ്ടാം പാദ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ ജയത്തോടെ ആഴ്സണലും ബയേൺ മ്യൂണിക്കും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. സ്പോർട്ടിങ് സിപിയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ആഴ്സണൽ മുന്നേറിയപ്പോൾ, കരുത്തരായ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കിയാണ് ബയേൺ അവസാന നാലിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
ലണ്ടനിൽ നടന്ന രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിൽ സ്പോർട്ടിങ് സിപിയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെയാണ് ആഴ്സണൽ സെമിയിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തുടർച്ചയായ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനലിലെത്താൻ ഗണ്ണേഴ്സിനു സാധിച്ചു. ആദ്യ പാദത്തിലെ ലീഡിന്റെ കരുത്തിൽ ആഴ്സണൽ മുന്നേറിയപ്പോൾ സ്പോർട്ടിങ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി.
മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ആഴ്സണലായിരുന്നു ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. എബെറെച്ചി എസെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം സ്പോർട്ടിങ് താരം ഗോൺസാലോ ഇനാസിയോ തടഞ്ഞത് ആഴ്സണലിന് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയിലെ മികച്ച അവസരം സ്പോർട്ടിങ്ങിന്റേതായിരുന്നു. ജെനി കടാമോയുടെ വോളി പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചത് ആഴ്സണലിന് ഭാഗ്യമായി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിയും നോനി മഡുകെയും ഗോളിലേക്ക് അടുത്തുവെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ട്രൊസാർഡിന്റെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയതും ആരാധകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി.
Ready for another big game.— Arsenal (@Arsenal) April 15, 2026
Mikel looks ahead to our semi-final opponents👇
'തന്റെ കളിക്കാരോട് വലിയ നന്ദിയുണ്ടെന്നും ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത നേട്ടമാണ് തങ്ങൾ കൈവരിച്ചതെന്നും" ആഴ്സണൽ പരിശീലകൻ മിക്കൽ അർട്ടേറ്റ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. സെമിയിൽ സ്പാനിഷ് കരുത്തരായ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡാണ് ആഴ്സണലിന്റെ എതിരാളികൾ.
മാഡ്രിഡിനെ വീഴ്ത്തി ബയേൺ
മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് (ആകെ സ്കോർ: 6-4) തകർത്താണ് ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് സെമിയിൽ എത്തിയത്. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ലൂയിസ് ഡയസും മൈക്കൽ ഒലിസെയും നേടിയ ഗോളുകളാണ് ബയേണിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
മത്സരം ആരംഭിച്ച് 34-ാം സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അർദ ഗുലറിലൂടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ പാവ്ലോവിച്ചിലൂടെ ബയേൺ ഒപ്പമെത്തി. പിന്നാലെ ഹാരി കെയ്ൻ ബയേണിന് ലീഡ് നൽകിയെങ്കിലും എംബാപ്പെയിലൂടെ റയൽ വീണ്ടും തിരിച്ചടിച്ചു. അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ 4-4 എന്ന നിലയിൽ തുല്യത പാലിച്ചു നിൽക്കെയാണ് കളി മാറിയത്.
റയൽ താരം എഡ്വേർഡോ കാമവിംഗ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് മാഡ്രിഡിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പത്ത് പേരുമായി കളിച്ച റയലിനെതിരെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ലൂയിസ് ഡയസ് നേടിയ ഗോൾ ബയേണിന് വിജയമുറപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന കിിക്കിലൂടെ മൈക്കൽ ഒലിസെ ബയേണിന്റെ ഗോൾ പട്ടിക തികച്ചു. സെമി ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്നെയാണ് ബയേൺ നേരിടുക. ഏപ്രിൽ 28-നാണ് സെമി ഫൈനൽ ആദ്യ പാദ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.