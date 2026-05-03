ഗ്യോക്കിറസ് കരുത്തിൽ ഫുൾഹാമിനെ തകർത്ത് ഗണ്ണേഴ്‌സ്; കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സിറ്റിക്ക് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം

ഗ്യോക്കിറസും സാക്കയും തിളങ്ങി, ഫുൾഹാമിനെ വീഴ്‌ത്തി ആഴ്‌സണൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആധിപത്യം തുടരുന്നു.

Arsenal 3-0 Fulham
Published : May 3, 2026 at 10:10 AM IST

ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തങ്ങളുടെ കിരീട മോഹങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകർന്ന് ആഴ്‌സണലിന് തകർപ്പൻ വിജയം. എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഫുൾഹാമിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗണ്ണേഴ്‌സ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയേക്കാൾ ആറ് പോയിന്‍റ് ലീഡ് ഉയർത്താൻ മൈക്കൽ അർട്ടേറ്റയുടെ ടീമിനായി.

ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചു

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ആഴ്‌സണൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗ്യോക്കിറസിലൂടെ ആഴ്‌സണൽ ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചു. പരിക്ക് മാറി തിരിച്ചെത്തിയ ബുക്കായോ സാക്കയുടെ കൃത്യമായ പാസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗ്യോക്കിറസിന്‍റെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫിനിഷിംഗ്.

തുടർന്നും ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ആഴ്‌സണൽ 40-ാം മിനിറ്റിൽ സാക്കയിലൂടെ ലീഡ് രണ്ടായി ഉയർത്തി. ഗ്യോക്കിറസിന്‍റെ മികച്ച ഹോൾഡ്-അപ്പ് പ്ലേയാണ് ഈ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ലിയാൻഡ്രോ ട്രൊസാർഡിന്‍റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഗ്യോക്കിറസ് തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്‍റെ മൂന്നാം ഗോളും ഹെഡറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതോടെ ഫുൾഹാമിന്‍റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു.

ഗ്യോക്കിറസിന്‍റെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവ്

ഈ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിലെത്തിയ വിക്ടർ ഗ്യോക്കിറസ് തന്‍റെ തകർപ്പൻ ഫോം തുടരുകയാണ്. മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയ താരം ആഴ്‌സണൽ നിരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ആദ്യ പകുതിയിലെ ആഴ്‌സണലിന്‍റെ ആക്രമണ ഫുട്ബോളിന്‍റെ കണക്കുകൾ (Expected Goals - xG 2.39) ഈ സീസണിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചവയിൽ ഒന്നായിരുന്നു.

സിറ്റിക്ക് സമ്മർദ്ദം; അർട്ടേറ്റയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ

ഈ വിജയത്തോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് ആഴ്‌സണൽ ചെലുത്തുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കുറച്ചു കളിച്ച സിറ്റിക്ക് നാളെ എവർട്ടനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്. മികച്ച ലീഡ് ലഭിച്ചതോടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ സാക്ക, ഡിക്ലാൻ റൈസ്, ഗ്യോക്കിറസ് എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം നൽകാനും അർട്ടേറ്റയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

ഫുൾഹാം പത്താം സ്ഥാനത്ത്

ആഴ്‌സണലിന്റെന്‍റെ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ ഫുൾഹാമിന് കാര്യമായ അവസരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. തോൽവിയോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ് അവർ. റിക്കാർഡോ കാലാഫിയോറിയുടെ ഒരു ഗോൾ വാറിലൂടെ ഓഫ്‌സൈഡ് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പരാജയത്തിന്‍റെ ആഘാതം ഫുൾഹാമിന് ഇതിലും വലുതാകുമായിരുന്നു.

മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ നേരിട്ട തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം കരുത്തുറ്റ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ആഴ്‌സണലിന് ഈ വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.

