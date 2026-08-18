പുളിങ്ങോം ഗ്രാമത്തിന് അർജുന തിളക്കം; ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടിൽ ചരിത്രമെഴുതി ട്രീസ ജോളി
ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിലൊന്നായ അർജുന അവാർഡ് ട്രീസ ജോളിയെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ പുളിങ്ങോം എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് കായിക ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ തിളങ്ങുകയാണ്
Published : August 18, 2026 at 8:36 PM IST
കണ്ണൂർ: ചെറുപുഴ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൈപിടിച്ച് കളിച്ചുതുടങ്ങിയ ആ കൊച്ചുപെൺകുട്ടി ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിലൊന്നായ അർജുന അവാർഡ് ട്രീസ ജോളിയെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ പുളിങ്ങോം എന്ന മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് കായിക ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ തിളങ്ങുകയാണ്. ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടിലെ മിന്നും പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന് നിരവധി മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ച ഈ മലയാളി താരത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിൽ ആഹ്ളാദിക്കുകയാണ് നാടൊന്നാകെ.
കായികരംഗത്തേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ്
ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മകളുടെ മത്സരം കാണുന്ന തിരക്കിലാണ് കുടുംബം. അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാടും പങ്കുചേരുകയാണ്. വോളിബോൾ പരിശീലകനായ അച്ഛൻ ജോളി മാത്യുവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ട്രീസ കായികരംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. അമ്മ ഡെയ്സി ജോളി അധ്യാപികയാണ്. പാലാവയൽ സെൻ്റ് ജോൺ സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. കളിയിലെ അസാമാന്യ മികവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ജോളി മാത്യുവിൻ്റെ സുഹൃത്തും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനുമായ ഡോ. അനിൽ രാമചന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം 2016ൽ കല്യാശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ട്രീസയെ മാറ്റി. പിന്നീട് ഈ താരത്തിന് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലേക്ക്
ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ സംസ്ഥാന അണ്ടർ 11 വിഭാഗത്തിൽ ട്രീസ മത്സരിച്ചുതുടങ്ങി. 2020ൽ ഹൈദരാബാദ് ദേശീയ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെയാണ് കരിയറിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിയത്. അതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അണ്ടർ 13 ദേശീയ സബ്ജൂനിയർ മത്സരത്തിൽ ട്രീസ റണ്ണർ അപ്പായി. 2018ൽ ജൂനിയർ അണ്ടർ 17 വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടി. 2019ൽ ജർമനിയിലെ ബെർലിനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കി. അതേവർഷം ലോക ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഏഴാം റാങ്കിലെത്താനും സാധിച്ചു. നിലവിൽ ഗോപിചന്ദ് ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടുന്ന താരം ലോക റാങ്കിങ്ങിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.
ചരിത്രം കുറിച്ച മെഡൽ നേട്ടങ്ങൾ
2022ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, 2024ലെ ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ കിരീടം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് ട്രീസ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2024ൽ മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. ഇതിൽ ട്രീസ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2022ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മിക്സഡ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡലും വനിതാ ഡബിൾസിൽ വെങ്കല മെഡലും നേടി. ദുബായിൽ വച്ച് നടന്ന 2023ലെ ഏഷ്യൻ മിക്സഡ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും 2023ലെ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ വനിതാ ഡബിൾസിലും വെങ്കല മെഡൽ നേടി. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇരട്ട മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് ട്രീസ. ഇംഗ്ലണ്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട വനിത എന്ന നിലയിലും ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഗായത്രി ഗോപിചന്ദാണ് ഡബിൾസിൽ ട്രീസയുടെ പങ്കാളി. ഗായത്രി ഗോപിചന്ദിനും ഇത്തവണ അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അർജുനയുടെ തിളക്കത്തിൽ കുടുംബം
കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച 2025ലെ ദേശീയ കായിക പുരസ്കാര പട്ടികയിലാണ് ട്രീസ ജോളിയും ഇടംപിടിച്ചത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ട്രീസയുടെ കുടുംബം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. കൂടെ കളിച്ചുവളർന്നൊരാൾ ലോക നെറുകയിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് സഹോദരി മരിയ ജോളി.
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വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്ന് മരിയ ജോളി പറഞ്ഞു. തനിക്കൊപ്പം കളിച്ചുവളർന്ന് ഇത്ര വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ സഹോദരിക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ബാഡ്മിൻ്റണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന താരമാണ് മരിയ ജോളിയും. നിലവിൽ നടക്കുന്ന 2026ലെ ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ് ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം.
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