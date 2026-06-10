ETV Bharat / sports

സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന അർജന്‍റീനൻ വീര്യം; ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

മലബാർ ചലഞ്ചർ എഫ്‌സിയും അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സും സംയുക്തമായി കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അർജന്‍റീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിൽ നിന്ന് 'ഇ ടിവി ഭാരതുമായി' സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 6:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വിശേഷങ്ങളും കേരള ഫുട്ബോളിന്‍റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും പങ്കുവെച്ച് അർജന്‍റീന ജൂനിയേഴ്‌സ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ. മലബാർ ചലഞ്ചർ എഫ്‌സിയും അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സും സംയുക്തമായി കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അർജന്‍റീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹം, ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിൽ നിന്ന് 'ഇ ടിവി ഭാരതുമായി' സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അഭിമുഖത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണരൂപം:

ഇത്തവണ അർജന്‍റീന ലോകകപ്പ് നിലനിർത്തുമോ?

അർജന്‍റീന എല്ലാ ടൂർണമെന്‍റുകളിലും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോരാടുന്നവരാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം എപ്പോഴുമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീം വലിയ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും നേരിടുന്നുണ്ട്. ഒരു കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നത് എപ്പോഴും ആദ്യമായി കിരീടം നേടുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

കാരണം, ഓരോ എതിരാളിയും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനമാകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ശക്തമായ മത്സര അടിത്തറയുള്ള മികച്ചൊരു ടീമാണ് ഇത്തവണ അർജന്റീനയ്ക്കുള്ളത്.

ആരായിരിക്കും ഇത്തവണ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക?

വ്യക്തിഗത മികവിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. കൂട്ടായ പ്രകടനവും തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കവും അതിലൂടെ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കഴിവും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. അർജന്‍റീനയുടെ പ്രധാന ശക്തി എന്നത് അതിന്‍റെ കൂട്ടായ പ്രതിരോധശേഷിയിലും കളിയുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കളിമികവിലുമാണ്. ടീം ആ തന്ത്രപരമായ മികവും പക്വതയും നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ടൂർണമെന്‍റിൽ ഏത് ടീമിനും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ എതിരാളി അർജന്റീന തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

അർജന്‍റീനയുടെ യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ ടീം എത്രത്തോളം മികച്ചതാണ്?

അർജന്‍റീനയിലെ യുവജന ഫുട്ബോൾ വികാസം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അർജന്റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സ് പോലുള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കാരെ കേവലം പരിശീലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച്, തീവ്രമായ ദൈനംദിന മത്സരങ്ങൾ, സാങ്കേതിക തികവ്, ശക്തമായ മാനസിക പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. യുവ അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ തലമുറ അസാധാരണ പ്രതിഭകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ മറികടന്ന് പ്രൊഫഷണലുകളായി വളർന്നവരാണ് അവർ.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

ഭാവിയിൽ അവിടെനിന്ന് ലോകോത്തര താരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമോ?

തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അർജന്‍റീനയിലെ പ്രതിഭകളുടെ ഒഴുക്ക് ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ യുവ കളിക്കാരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അവരുടെ കളിമികവ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കടുത്ത മത്സര മനോഭാവം കൂടിയാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ആശയപരമായും വൈകാരികമായും കളിയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവർ വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേശീയ ടീമിലേക്കോ ലോകത്തിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ ലീഗുകളിലേക്കോ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കയറിപ്പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിനായി വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭകൾ അവിടെ സജ്ജമാണ്. അർജന്‍റീന ഫുട്ബോളിന്‍റെ അടിത്തറ ഒരിക്കലും ഇളകില്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്‍റെ ഭാവി വളരെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരവുമാണ്.

കേരളത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്?

മലയാളികൾക്ക് ഫുട്ബോളിനോട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വലിയൊരു അഭിനിവേശമുണ്ട്. ഞാനത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമാണ്; ഇവിടുത്തെ ആരാധകരുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ ആവേശം വ്യക്തമായി കാണാം. എന്നിരുന്നാലും, കേരള ഫുട്ബോളിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്‍റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർജന്റീനയിൽ നിന്ന്, ഡീഗോ മറഡോണയെപ്പോലുള്ള ഇതിഹാസ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് പിന്നിൽ നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്. അർജന്റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ പരിശീലന പദ്ധതികളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ വളർച്ച. അർജന്റീനയിൽ കുട്ടികൾ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സംഘടിതമായും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലും കളിച്ചുതുടങ്ങുന്നു.

എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി, യുവാക്കൾക്കിടയിലെ മത്സരങ്ങളുടെ കുറവാണ്. ഇവിടെ കളിക്കാർ തന്ത്രപരവും സാങ്കേതികവുമായ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്. കൂടാതെ, ഒരു ഫുട്ബോൾ കരിയർ എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സാമൂഹിക തടസ്സങ്ങളും ഇവിടെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാകുക എന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രായോഗിക ഓപ്ഷനായോ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സുരക്ഷിതമായ സ്വപ്നമായോ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്, അത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കൃത്യമായൊരു ഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ ഫുട്ബോളും ഒരു മികച്ച കരിയർ പാതയാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിൽ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോളിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായൊരു അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കണം. ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക, സ്ഥിരതയുള്ള യൂത്ത് ലീഗുകൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക, മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളെയും നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ഫുട്ബോളും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിനുള്ള വലിയ പോംവഴി.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

മലബാർ ചലഞ്ചർ എഫ്‌സിയുമായുള്ള ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?

മലബാർ ചലഞ്ചർ എഫ്‌സിയും അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഫുട്ബോൾ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോടും, പിന്നീട് കേരള സംസ്ഥാന തലത്തിലും, ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളവും ഈ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മികച്ച കോച്ചുമാരെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പതിയോടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Instagram)

കേവലം മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുകയോ ചാമ്പ്യന്മാരാകുകയോ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, മറിച്ച് ഓരോ കളിക്കാരനെയും അവരുടെ അടുത്ത മികച്ച ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഊർജ്ജസ്വലരാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി. അങ്ങനെ 18 അല്ലെങ്കിൽ 19 വയസ്സ് തികയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉയർന്ന പരിശീലനം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കും.

Alejandro Lino Fifa World Cup 2026 Argentina Fifa
ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജൂനിയേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പംഅലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (Etv Bharat)

ഇത് ഇന്ന് കേരളത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കുട്ടിയെ യഥാർത്ഥ പ്രൊഫഷണലാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഏകദേശം 5 മുതൽ 7 വർഷം വരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. ഓരോ പ്രായക്കാർക്കും അതിന്‍റേതായ വികാസ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പരിശീലകർ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും കളിക്കാർക്ക് പ്രൊഫഷണലുകളാകാൻ ആവശ്യമായ ശരിയായ ഉപദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാൻ സജ്ജരാകുകയും വേണം.

Also Read: ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾക്ക് 22 കോടി, ഫുട്ബോളിൽ തോറ്റമ്പിയാൽ പോലും 87 കോടി! ഈ സമ്മാനത്തുക വ്യത്യാസം അമ്പരപ്പിക്കും

TAGGED:

ALEJANDRO LINO
FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA
FIFA
ALEJANDRO LINO SPEAKS TO ETV BHARAT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.