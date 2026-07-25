‘എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളോട് അസൂയയാണ്'; വിലക്ക് ഭീഷണിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് അർജന്റീനൻ പ്രസിഡന്റ്
അർജന്റീനയെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന ഹർജി: മൗനം വെടിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് ഹാവിയർ മിലെയ്.
Published : July 25, 2026 at 3:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് അർജന്റീനയെ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പെയ്നുകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് അർജന്റീന പ്രസിഡന്റ് ഹാവിയർ മിലെയ് രംഗത്ത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെയാണ് അർജന്റീനൻ ടീമിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നത്.
അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ട ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഫെരാൻ ടോറസിന്റെ ഗോളിലാണ് സ്പെയിൻ അർജന്റീനയെ തകർത്തത്. മത്സരത്തിലുടനീളം അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ അർജന്റീനയ്ക്ക് നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു ഷോട്ട് പോലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന് "അർജന്റീന ഔട്ട്" എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ഹർജിയിൽ 170 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 2.3 കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്. അർജന്റീനയുടെ പെരുമാറ്റം ഫുട്ബോൾ എന്ന മനോഹരമായ കളിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചെന്നും അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് ഹാവിയർ മിലെയ് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. ദേശീയ ടീമിനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ച അദ്ദേഹം വിമർശകരെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.
🚨🗣️ Javier Milei (Argentinian president) on all the conspiracy theories regarding their national team: "They're jealous of us."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 24, 2026
"The problem with Argentina is that we stand out; we don't go unnoticed. People are jealous of us, and we’re good at almost everything." pic.twitter.com/o0XjfPEMJ2
"നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ എപ്പോഴോ എന്തിനോ വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് മിലെയ് കുറിച്ചു. മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ, "അർജന്റീനയുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളോട് അസൂയയാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മിടുക്കരാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്പെയിൻ വിജയം അർഹിച്ചിരുന്നു: ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസ്
അതേസമയം, സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് വിജയം അർഹിച്ചിരുന്നതായി അർജന്റീനൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഫൈനൽ വിസിലിന് പിന്നാലെ സ്പാനിഷ് താരങ്ങളായ എറിക് ഗാർഷ്യ, ഗാവി എന്നിവരുമായി പരെഡെസ് കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഫൈനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒത്തുകളി ആരോപണങ്ങളെ പരെഡെസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. യുവേഫയുടെ പിന്തുണയോടെ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പെയിനിനെ വിജയിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രചരണം. സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച ശേഷം അർജന്റീനൻ താരങ്ങൾ "ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ അർഹിക്കുന്നത് അർജന്റീനയ്ക്കാണ്" എന്ന രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമുള്ള ബാനർ ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഫിഫ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തോൽപ്പിച്ചതാണെന്ന വാദവും ഉയർന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇത്തരം കിംവദന്തികൾ താൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്ന് പരെഡെസ് വ്യക്തമാക്കി. "ഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ ഞങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചവരായിരുന്നു. അവർ കപ്പ് അർഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം കെട്ടുകഥകൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. ലോകകപ്പിന് മുൻപും ശേഷവും പലരും പലതും പറയും," പരെഡെസ് പറഞ്ഞു.
തോൽവിയുടെ വേദന ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും 2022-ലെ ലോകകപ്പും നേടിയ അർജന്റീനൻ ടീമിന്റെ യാത്ര അസാധാരണമായിരുന്നുവെന്നും, കാലം കടന്നുപോകുമ്പോൾ തങ്ങൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ വലുപ്പം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകുമെന്നും പരെഡെസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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