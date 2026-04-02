അർജന്റീനയുടെ പിന്മാറ്റം 'വഞ്ചന'; 250 കോടിയുടെ പദ്ധതി പാളിയതിൽ ടീമിനെതിരെ കായികമന്ത്രി
Published : April 2, 2026 at 1:26 PM IST
എറണാകുളം: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അർജന്റീന ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം കേരളത്തെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ. നിർദ്ദിഷ്ട സൗഹൃദ മത്സരത്തിനായി സംസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടും വാഗ്ദാനം പാലിക്കാതെ ടീം പിന്മാറിയെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ടീമിനെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ 250 കോടി രൂപ കണ്ടെത്താൻ സ്പോൺസർമാരെ സജ്ജമാക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യമായിരുന്നു," മലപ്പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതിൽ അദ്ദേഹം കടുത്ത നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി.
വിവാദങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും:
അർജന്റീന ടീമിന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഇടപാടിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ, നവംബറിൽ മെസ്സിയും സംഘവും കേരളത്തിലെത്തില്ലെന്ന് സ്പോൺസർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് സന്ദർശനത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് ടീം അംഗോളയിൽ മാത്രമേ കളിക്കൂ എന്ന് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ 17-ന് കൊച്ചിയിൽ മത്സരം നടക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളിലെ പോരായ്മയും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവുമാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് അർജന്റീന മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എ.എഫ്.എയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മന്ത്രി, മെസ്സി 2026 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് മത്സരം മാറ്റിവെച്ചതെന്നും എ.എഫ്.എയിൽ നിന്ന് ഇതിനായി ഇമെയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനയെ വിമർശകർ സംശയത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്.
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സന്ദർശനം:
കേരളത്തിലെ മത്സരം മുടങ്ങിയെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന "മെസ്സി ഗോട്ട് ടൂർ 2025" ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ മെസ്സി എത്തിയിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി എന്നീ നാല് നഗരങ്ങളിലായി നടന്ന സന്ദർശനം വലിയ ആരാധക പങ്കാളിത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
