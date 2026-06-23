അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ (ETV Bharat)
അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ
ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ അർജൻ്റീന അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കാം, നായകൻ ലിയോണൽ മെസി പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിപ്പെടാനാകില്ല. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ 2-0 ത്തിൻ്റെ വിജയം അർജൻ്റീനൻ ആരാധകർക്ക് ആവേശം നൽകുന്നതാണെങ്കിലും, ടീമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ആശങ്കപ്പെടാൻ വകയുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി പാഴാക്കിയതും, കളിക്കളത്തിൽ പലപ്പോഴും കാണാത്ത താളപ്പിഴകളും ടീമിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വരും റൗണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസ്, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രകടനം ഒട്ടും സഹായകരമാകില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറം, കിരീടം നിലനിർത്താൻ അർജൻ്റീന കളിശൈലിയിൽ അടിയന്തരമായി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ടീമിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചും അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു....
മത്സരത്തില് നിന്നും (IANS)
മറ്റൊരു നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രികയയെ വീഴ്ത്തി അർജൻ്റീന മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ മൈതാനത്ത് ആദ്യം കണ്ടത് ചെസ്സിലേതുപോലുള്ള നീക്കം. പന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്ഷമയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള പക്വതയും കണ്ട മത്സരം. ഓരോ കളിക്കാരനും ആവശ്യാനുസരണം മികവുപുലർത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ.
മത്സരത്തില് നിന്നും (IANS)
അനാവശ്യ നീക്കങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ പന്തടക്കത്തിലാണ് അർജൻ്റീന ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അവിടെയും ഓസ്ട്രിയ ചില സമയങ്ങളിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അർജൻ്റീനൻ നീക്കങ്ങൾക്ക് അവർ ശക്തമായ തടയിട്ടു. അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള അർജൻ്റൈൻ മുന്നേറ്റം തുടർന്നപ്പോൾ അവർ വിയർത്തു. അപ്പോഴും ആ പ്രതിരോധ മതിലിനെ മറികടക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സംയമനം പാലിച്ച് സ്കലോനിയുടെ കുട്ടികൾ മുന്നേറ്റം തുടർന്നു.
മത്സരത്തില് നിന്നും (AP)
അതിനിടയിൽ ഓസ്ട്രിയൻ താരങ്ങൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ വിടവിൽ നിന്നും അർജൻ്റീനക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സുവർണാവസരം. ഇടത് വിങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മനോഹരമായ ഒരു പാസുമായി പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ച് ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസ്. ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ബോക്സിനുള്ളിൽ രണ്ട് പ്രതിരോധക്കാർ വീഴ്ത്തി. റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. മെസ്സിയുടെ ഊഴം. ലോകകപ്പ് ഗോൾ വേട്ടയിൽ റെക്കോഡ് ഉറപ്പിച്ച നിമിഷം. പക്ഷേ കണിശതയില്ലാത്ത ആ കിക്ക് ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിലേ ലീഡ് നേടാൻ കിട്ടിയ സുവർണാവസരം കളഞ്ഞു കുളിച്ചു.
മത്സരത്തില് നിന്നും (IANS)
ഏത് ടീം ആയാലും മാനസികമായി തകർന്നു പോകുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അത്. അത് മുതലെടുക്കാൻ ഓസ്ട്രിയൻ താരങ്ങളും ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കെണിയായിരുന്നു. ഒരടി പിഴച്ച മെസ്സിയും സംഘവും രണ്ടടി മുന്നോട്ടു വച്ച് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവസരം അതിമനോഹരമായി മെസ്സി വലയിൽ എത്തിച്ചു. ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് അർജൻ്റീനൻ ബെഞ്ചിൽ ആശ്വാസം. (1-0)
മത്സരത്തില് നിന്നും (IANS)
രണ്ടാം പകുതിയിൽ പക്ഷേ കാഴ്ച മാറി. ശാന്തമായ നീക്കത്തിലൂടെ പന്തടുക്കത്തിലാണ് അർജൻ്റീന ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ സമനില നേടാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിന് ഓസ്ട്രിയൻ താരങ്ങൾ വേഗം കൂട്ടി. അൽബിസെലെസ്റ്റെയുടെ (അർജൻ്റീന ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വിളിപ്പേരാണ്. സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ഇതിനർത്ഥം 'വെള്ളയും ആകാശ നീലയും' എന്നാണ്. അർജൻ്റീനയുടെ ദേശീയ പതാകയുടെയും അവരുടെ ജേഴ്സിയുടെയും നിറത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഈ പേര് വന്നത്) മധ്യനിര അസാധാരണ പിഴവുകൾ വരുത്തിവെച്ചു.
മത്സരത്തില് നിന്നും (IANS)
അർജൻ്റീന മുന്നേറ്റങ്ങൾ മറന്നപ്പോൾ യൂറോപ്യൻമാർ പന്ത് അവരുടെ കാൽക്കീഴിലാക്കി. എന്നാൽ ഒത്തൊരുമയുടെ അഭാവത്താൽ ഒരിക്കലും ഗോൾമുഖത്ത് എമിലിയാനോ "ഡിബു" മാർട്ടിനെസിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായ കൂട്ടപൊരിച്ചിലിനൊടുവിൽ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ മെസ്സി വീണ്ടും സ്കോർ ചെയ്തു. വിജയം ഉറപ്പിച്ച് ഗോൾ. (2-0)
മത്സരത്തില് നിന്നും (IANS)
മത്സരം വിജയിച്ചെങ്കിലും ഒരു തനത് ലാറ്റിൻ അർജൻ്റീന നീക്കം പല സ്ഥലത്തും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കളിയിലുടനീളം ഒരു താളം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കൂട്ടായ നീക്കത്തിലൂടെയുള്ള മനോഹരമായ പാസുകളും കണ്ടില്ല. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഈ പ്രകടനങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമാണ്. പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ പ്രധാന പരിശീലകൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടെ പറ്റൂ. ലോക കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ കഠിനപ്രയത്നം നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും ഒത്തിണക്കത്തോടെ കളിച്ചു മുന്നേറുന്ന ഒരു അർജൻ്റീന ടീമിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.
Also Read: മെസ്സി മാജിക്; ഓസ്ട്രിയയെ തകർത്ത് അർജന്റീന നോക്കൗട്ടിൽ, റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് താരം