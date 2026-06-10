ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ഫോമിലേക്ക്, ഐസ്ലൻഡിനെ തരിപ്പണമാക്കി മൂന്ന് ഗോൾ വിജയം, ഗോളടിച്ച് മെസ്സി
കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സിയും സംഘവും റെഡി! അട്ടിമറി വീര്യവുമായി വന്ന ഐസ്ലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജന്റീന.
Published : June 10, 2026 at 12:05 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: പരിക്കിന്റെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആ മാന്ത്രിക നിമിഷം ഒടുവിൽ കളിക്കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ക്ലബ്ബ് മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ലയണൽ മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവോടെ, ലോകകപ്പ് മുന്നൊരുക്ക മത്സരത്തിൽ ഐസ്ലൻഡിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ തകർത്തുവിട്ടു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സാക്ഷിനിർത്തിയായിരുന്നു മെസ്സിയുടെയും സംഘത്തിന്റേയും ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനം.
വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് കിരീട പ്രതിരോധ പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളമുയർത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് അർജന്റീന പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലായിരുന്ന മെസ്സി, രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൈതാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ കളി പൂർണ്ണമായും അർജന്റീനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയായിരുന്നു. ഒരു ഗോൾ നേടുകയും മറ്റ് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയും ചെയ്ത മെസ്സി താൻ ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ താരമാണെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചു.
LESS THAN A MINUTE AFTER COMING ON, MESSI CREATES A CHANCE THAT LEAD TO A PENALTY FOR ARGENTINA 😳🔥pic.twitter.com/CkmcvHUAyS— MC (@CrewsMat10) June 10, 2026
മെസ്സി മാജിക് തിരിച്ചെത്തുന്നു
മേയ് 24-ന് ഇന്റര് മയാമിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ പേശിവലിവിനെത്തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ മെസ്സിക്ക് പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി ആദ്യ പകുതിയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ എന്നീ പ്രമുഖ താരങ്ങളെയും പുറത്തിരുത്തിയാണ് അർജന്റീന കളി തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ കളി അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ മെസ്സി മൈതാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ ഗാലറി ഇളകിമറിഞ്ഞു. കളത്തിലിറങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം മെസ്സി തന്റെ കരിയറിലെ 117-ാം അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. അർജന്റീന ജേഴ്സിയില് താരത്തിന്റെ 199-ാം മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.
ആധിപത്യം പുലർത്തി അർജന്റീന
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഐസ്ലൻഡിന് ഗോൾ നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും മിക്കായേൽ എഗിൽ എലർട്സൺ പന്ത് ബാറിന് മുകളിലൂടെ അടിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ അർജന്റീന ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഐസ്ലൻഡ് പ്രതിരോധം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തിയ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് യുവതാരം വാലന്റെെന് ബാർകോയാണ് ടീമിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്.
🏆 #SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026
🔝 Lionel #Messi sigue haciendo historia: llegó a 117 goles y se convirtió en el goleador más longevo de la Selección 🇦🇷
📝 https://t.co/OUOLh7Xjv3 pic.twitter.com/yAYNK4I4SK
രണ്ടാം പകുതിയിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, മാക് അലിസ്റ്റർ, ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് എന്നിവർ ഇറങ്ങിയതോടെ ടീമിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടി. ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസിന്റെ രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. തുടർന്ന് മെസ്സിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ നൽകിയ അസിസ്റ്റിലൂടെ തിയാഗോ അൽമാഡ അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാം ഗോൾ വലയിലാക്കി.
ലോകകപ്പ് പ്രതിരോധത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം
നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ വിജയം വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ജൂൺ 16-ന് അൾജീരിയക്കെതിരെയാണ് ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രിയ, ജോർദാൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് എതിരാളികൾ.
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