ETV Bharat / sports

അർജന്‍റീന vs ഇംഗ്ലണ്ട് സെമി ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ‘അപകടസാധ്യതയേറിയ’ മത്സരമോ? സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി; അർജന്‍റീന–ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിപ്പോരാട്ടം എഫ്.ബി.ഐ നിരീക്ഷണത്തിൽ.

Argentina vs England
Argentina vs England (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അറ്റ്‌ലാന്‍റ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ അർജന്‍റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളത്തിനു പുറത്തും കനത്ത യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ വൈരവും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ കടുത്ത ശത്രുതയും കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ മത്സരത്തെ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ‘അപകടസാധ്യതയേറിയ’ മത്സരമായാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കാണുന്നത്. അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐ, ഫിഫ, അറ്റ്‌ലാന്‍റ പോലീസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് മത്സരത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ സുരക്ഷാ വലയം തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

യുദ്ധസമാനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

ആരാധകർ തമ്മിൽ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, അർജന്‍റീന ആരാധകർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വ്യത്യസ്‌ത ഗേറ്റുകളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് റീസെയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിനാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ആരാധകരെ പ്രത്യേകം വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് അധികൃതരിൽ ആശങ്ക വർധപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ടീമുകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ, സ്റ്റേഡിയം പരിസരം, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ അഡീഷണൽ പോലീസിനെയും സുരക്ഷാ സേനയെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്‍റ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന പ്രകാരം സുരക്ഷിതവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ഒരു മത്സരാനുഭവം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇതിനകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.

യുദ്ധവും രാഷ്ട്രീയവും കലർന്ന ഫുട്ബോൾ വൈരം

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. 1982-ൽ 907 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 'ഫോക്ക്‌ലാൻഡ് യുദ്ധം' ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഈ ആഴ്‌ചയും അർജന്‍റീനയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫോക്ക്‌ലാൻഡ് ദ്വീപുകളുടെ മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമറുടെ സർക്കാർ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ വിജയം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അർജന്‍റീനൻ താരങ്ങൾ ഫോക്ക്‌ലാൻഡ് യുദ്ധത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടിയതും വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമാക്കാൻ അർജന്‍റീന കോച്ച് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം മാത്രമാണെന്നും അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ലെന്നും അർജന്‍റീനൻ ജനത മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

'ദൈവത്തിന്‍റെ കൈ' മുതൽ ബെക്കാമിന്‍റെ ചുവപ്പ് കാർഡ് വരെ

ചരിത്രത്തിൽ ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോഴെല്ലാം നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത്. 1966 ലോകകപ്പിൽ അർജന്‍റീനൻ ക്യാപ്റ്റൻ അന്‍റോണിയോ റാറ്റിനെ പോലീസ് മൈതാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കിയ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് മാനേജർ അൽഫ് റാംസെ അർജന്‍റീനൻ താരങ്ങളെ 'മൃഗങ്ങൾ' എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 1986 ലോകകപ്പിൽ ഡീഗോ മറഡോണ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്' (Hand of God) ഗോളും, നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ഗോളും നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പുറത്താക്കി.

ഫോക്ക്‌ലാൻഡ് യുദ്ധത്തിനുള്ള മധുരപ്രതികാരമായിരുന്നു അതെന്ന് മറഡോണ പിന്നീട് തുറന്നുപറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന 1998 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ സൂപ്പർ താരം ഡേവിഡ് ബെക്കാം അർജന്‍റീനയുടെ ഡീഗോ സിമിയോണിയെ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്താവുകയും ഇംഗ്ലണ്ട് തോൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രവും ഫുട്ബോളും വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധത്തിന് കളമൊരുക്കുമ്പോൾ, കളി കളിസ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കണ്ണ് ചിമ്മാതെ കാവലിരിക്കുകയാണ് എഫ്.ബി.ഐ.

Also Read: ക്ലൈമാക്‌സ് പ്രവചനാതീതം! അർജന്‍റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളി മാറും, ചരിത്രവും!

TAGGED:

FIFA 2026
WORLD CUP SEMIFINAL SECURITY
FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VS ENGLAND
ARGENTINA VS ENGLAND 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.