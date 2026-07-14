ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ അർജന്റീനയുടെ 'നീലക്കുപ്പായ' തന്ത്രം! കളം നിറഞ്ഞ് മറഡോണയുടെ ഓർമ്മകൾ
നീല ജേഴ്സി അണിഞ്ഞപ്പോൾ ജയം, പരമ്പരാഗത ജേഴ്സിയിൽ തോൽവി; ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അർജന്റീന ക്യാമ്പ്!
Published : July 14, 2026 at 12:10 PM IST
അറ്റ്ലാന്റ: ലോകകപ്പിന്റെ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അർജന്റീനയും നേർക്കുനേർ വരാനിരിക്കെ കളത്തിന് പുറത്ത് തന്ത്രങ്ങളുമായി മെസ്സിപ്പട. നാളെ അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ബിഗ് മാച്ചിൽ തങ്ങളുടെ ഹോം ജേഴ്സിക്ക് പകരം കടുംനീല എവേ കിറ്റാകും ടീം അർജന്റീന ധരിക്കുക. പരമ്പരാഗതമായ വെളുപ്പും ഇളംനീലയും വരകളുള്ള ജേഴ്സിക്ക് പകരം എവേ കിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കേവലം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കനത്തൊരു മാനസിക മുൻതൂക്കം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മെസ്സിയും സംഘവും ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
1986-ലെ 'ദൈവത്തിന്റെ കൈയും' നീല ജേഴ്സിയും
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള അർജന്റീനയുടെ കടുംനീല ജേഴ്സിക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. 1986-ൽ മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അർജന്റീന സെമിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് ഇതേ നേവി ബ്ലൂ ജേഴ്സിയായിരുന്നു. അന്ന് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'ദൈവത്തിന്റെ കൈ' (Hand of God) ഗോളും, പിന്നീട് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോളും (Goal of the Century) സ്കോർ ചെയ്തത് ഇതേ നിറത്തിലുള്ള കുപ്പായത്തിലായിരുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പിൽ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നാണ് അർജന്റീനയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
ചരിത്രം അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലം; ഭയപ്പെടാൻ ഇംഗ്ലണ്ടും
വെറുമൊരു അന്ധവിശ്വാസമെന്നതിനപ്പുറം ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മുൻകാല ലോകകപ്പ് ചരിത്രവും ഈ ജേഴ്സി മാറ്റത്തിന് അടിവരയിടുന്നു.
- 1998 ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ്: പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ നാടകീയമായ 2-2 സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ (4-3) അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പുറത്താക്കി. അന്നും അർജന്റീനയുടെ വേഷം ഈ നീല ജേഴ്സിയായിരുന്നു.
- 2002 ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ്: അന്ന് നേർ വിപരീതമായി അർജന്റീന തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ജേഴ്സി ധരിച്ചപ്പോൾ, ഇംഗ്ലണ്ട് ചുവപ്പ് ജേഴ്സിയിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നാലെ ഡേവിഡ് ബെക്കാമിന്റെ പെനാൽറ്റി ഗോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 1-0 ന് അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ചു.
ചുരുക്കത്തിൽ, ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നീല ജേഴ്സി അണിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അർജന്റീന ജയിക്കുകയും, പരമ്പരാഗത ജേഴ്സി ധരിച്ചപ്പോൾ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന ചരിത്രമാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ.
ഫിഫയുടെ കടുംപിടുത്തവും നിറങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും
സാധാരണയായി ഇരുടീമുകളും തങ്ങളുടെ ഒന്നാം നിര ഹോം ജേഴ്സി ധരിക്കാനാണ് ഫിഫ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വെള്ള ജേഴ്സിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അർജന്റീനയുടെ ഇളംനീലയും വെള്ളയും ജേഴ്സി കാഴ്ചക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വർണ്ണാന്ധത ഉള്ള ആരാധകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഈ സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് കടുംനീലയും കറുപ്പും കലർന്ന എവേ ജേഴ്സി അണിയാൻ ഫിഫ അനുമതി നൽകിയത്.
🤯🇦🇷 40 years ago today, Diego Maradona's 'Hand of God' moment against England! Argentina went on to win the 1986 World Cup. 🏆 pic.twitter.com/joaRyCIx28— EuroFoot (@eurofootcom) June 22, 2026
ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ കളിച്ച 6 മത്സരങ്ങളിൽ 5 തവണയും അർജന്റീന ഹോം ജേഴ്സിയിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ജോർദാനെ 3-1 ന് തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ഈ നീല ജേഴ്സി മുൻപ് ധരിച്ചത്. മെസ്സി തന്റെ കരിയറിലാദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ ബൂട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ കളി തന്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യവും അർജന്റീന ഒപ്പം കൂട്ടുകയാണ്.
Also Read: ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ അട്ടിമറി; മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി ബെല്ലിങ്ഹാം രണ്ടാമത്, എംബാപ്പെ ഒന്നാമൻ!