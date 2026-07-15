ETV Bharat / sports

മെസ്സിപ്പടയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ 'ബാർബിക്യൂ' രഹസ്യം പുറത്ത്!

കിരീടം നിലനിർത്താൻ അർജന്‍റീന; യു.എസിലേക്ക് ഒഴുകിയത് ടൺ കണക്കിന് സ്വന്തം നാടൻ ഭക്ഷണം!

argentina football Team
argentina football Team (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിംഗ്‌ടണ്‍: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ പോരാടുന്ന അർജന്‍റീന ടീം തങ്ങളുടെ കളിക്കാർക്ക് നാട്ടിലെ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കാൻ വൻ ഒരുക്കങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ ഗോളുകളാണ് അർജന്‍റീനയെ സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചതെങ്കിലും, ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തെ ചില പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും ടീമിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി അർജന്‍റീനയിൽ നിന്ന് 500 കിലോഗ്രാം ഇറച്ചി കൻസാസ് സിറ്റിയിലെ തങ്ങളുടെ താവളത്തിലേക്ക് ടീം മാനേജ്മെന്‍റ് എത്തിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കൻസാസ് സിറ്റിയിലേക്ക് ഒഴുകിയ അർജന്‍റീനനൻ ബീഫ്

കായികതാരങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൽ ഭക്ഷണക്രമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ടീമാകാൻ ഇറങ്ങുന്ന അർജന്‍റീനയ്ക്ക് കളിക്കാർക്ക് വീട്ടിലെ പോലെയുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നത് നിർണായകമാണ്.

ലോമോ, വാസിയോ, എൻട്രാന, മാറ്റാംബ്രെ, പെസെറ്റോ, അസാഡോ ഡി ടിര തുടങ്ങിയ അർജന്‍റീനയുടെ പരമ്പരാഗത മാംസഭാഗങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർശനമായ ആരോഗ്യ-കസ്റ്റംസ് പരിശോധനകൾ മറികടന്ന് ഇവ യു.എസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാസങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു.

സമ്മർദ്ദമില്ലാത്ത ക്യാമ്പും ബാർബിക്യൂ പാർട്ടികളും

തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളും യാത്രകളും നൽകുന്ന ക്ഷീണം മാറ്റാനും, കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കളിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജം വീണ്ടെടുക്കാനും കൃത്യമായ പോഷകാഹാരം അത്യാവശ്യമാണ്. മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും കളിക്കാർ ബാർബിക്യൂ പാർട്ടികൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പും ടീം ക്യാമ്പിലെ അന്തരീക്ഷം സമാനമായിരുന്നു.

നോർവേയും ഇതേ വഴിയിൽ?

അർജന്‍റീനയെപ്പോലെ നോർവേ ടീമും ലോകകപ്പിനായി യു.എസിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൂടെക്കരുതിയിരുന്നു. കളിക്കാരുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാനും നാട്ടിലെ രുചി നിലനിർത്താനുമായി 580 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷണമാണ് നോർവേ കൊണ്ടുവന്നത്.

മത്സ്യവും ചീസും അടങ്ങിയ നോർവീജിയൻ മെനു

ഇതിൽ 300 കിലോ നോർവീജിയൻ സാൽമൺ-ട്രൗട്ട് മീനുകൾ, 100 കിലോ ഹാലിബട്ട് മത്സ്യം, 80 കിലോ നോർവീജിയൻ ബ്രൗൺ ചീസ്, 100 കിലോ ജാൾസ്ബെർഗ് ചീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കളിക്കാർ പരിചയമുള്ള രുചികൾ കഴിക്കുന്നത് അവരുടെ ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് നോർവേ ടീം ഷെഫ് ആരോൺ എസ്പെലാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം നോർവേ ടീം ഓറഞ്ചും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർത്തകൾ ഷെഫ് നിഷേധിച്ചു.

Also Read: ഇൽഫാത്ത് കളം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മെസ്സിക്ക് തോൽവിയില്ല! അർജന്‍റീന – ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിക്ക് മുൻപ് റഫറി വിവാദം

TAGGED:

FIFA 2026
ARGENTINA WORLD CUP 2026
ARGENTINA 500KG BEEF
ARGENTINA VS ENGLAND
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.