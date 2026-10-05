ഇതിഹാസത്തിന്റെ അവസാന നൃത്തം: മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം നാളെ രാത്രി
ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം: അർജന്റീന നാളെ ഇതിഹാസത്തിന് വിടചൊല്ലുന്നു
Published : October 5, 2026 at 6:34 PM IST
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സി നാളെ അർജന്റീനയുടെ ദേശീയ ജേഴ്സിയിൽ അവസാനമായി കളത്തിലിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സമയം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന ബെനിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തോടെയാണ് മെസ്സി തന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് തിരശ്ശീലയിടുന്നത്.
ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ പ്രശസ്തമായ എസ്റ്റാഡിയോ മാസ് മോനുമെന്റല് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ലോക റാങ്കിംഗിൽ 93-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബെനിനുമായി അർജന്റീന ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരും ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകന് വികാരനിർഭരമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകും.
ഇതിഹാസ കരിയർ ഇങ്ങനെ
2005 ഓഗസ്റ്റിൽ ഹംഗറിക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിലൂടെയാണ് മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ലാം അൽബിസെലസ്റ്റെയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച അദ്ദേഹം 2022 ലോകകപ്പ്, രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങൾ (2021, 2024), ഫൈനലിസിമ (2022) എന്നിവ സ്വന്തമാക്കി.
2014, 2026 ലോകകപ്പുകളിൽ അർജന്റീനയെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 2016-ൽ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിൽ ചിലിയോട് തോറ്റതിന് ശേഷം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആരാധകരുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു.
One last Argentina camp for Lionel Messi 🥹🇦🇷 For more than two decades, these colors have been part of his life. The heartbreaks, the records, the trophies, the World Cup… everything. Now, for the final time, Leo walks through those doors as an Argentina player 💙🤍 Some goodbyes just don’t feel real 🐐🥺 #Internationalfootball— DAZN Football (@DAZNFootball) October 5, 2026
അവസാന നൃത്തം
ഈ ചരിത്ര മത്സരത്തിനായി മെസ്സി ഇതിനകം തന്നെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു. എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ മെസ്സിയുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല സഹതാരങ്ങളായ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ എന്നിവരും കളത്തിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ 2022 ലോകകപ്പ് നേടിയ മുൻ താരങ്ങളും മെസ്സിയുടെ ഈ അവസാന നൃത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഗാലറിയിലുണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ ഡീഗോ മറഡോണയിൽ നിന്ന് മെസ്സി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ ബാറ്റൺ ഇനി അർജന്റീനയുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി അദ്ദേഹം കൈമാറുകയാണ്.
- മത്സരവിവരങ്ങൾ
ഈ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30 ന് ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ എസ്റ്റാഡിയോ മോനുമെന്റല് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്.
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം
ഇന്ത്യയിൽ അര്ജന്റീന- ബെനിന് മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ സീ 5 ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മത്സരം ലൈവ് സ്ട്രീം ആയി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
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