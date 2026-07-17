പഴയ ജാക്കറ്റ് ഊരില്ല! ഫൈനൽ നേരിട്ട് കാണില്ല; അർജന്റീന പ്രസിഡന്റിന്റെ വിചിത്ര അന്ധവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ!
അന്ധവിശ്വാസം വില്ലനായി, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാൻ അർജന്റീന പ്രസിഡന്റ് ഹാവിയർ മിലെയ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകില്ല.
Published : July 17, 2026 at 12:35 PM IST
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനും അർജന്റീനയും തമ്മിൽ ഞായറാഴ്ച ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെ, കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസം കാരണം മത്സരം നേരിട്ട് കാണാൻ അർജന്റീന പ്രസിഡന്റ് ഹാവിയർ മിലെയ് എത്തില്ല. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ എന്നിവർക്കൊപ്പം ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലിരുന്ന് മിലെയ് മത്സരം കാണുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, തന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന ഭയം കാരണം അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ഒലിവോസിലിരുന്ന് കളി കാണാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രസിഡന്റിന്റെ അപൂർവ്വ ആചാരങ്ങൾ
അർജന്റീന ടീമിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടധാരണത്തിന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാൻ താൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കളി കാണുക മാത്രമല്ല, ടൂർണമെന്റിലെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലും ധരിച്ച അതേ കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റ് (Heavy Jacket) തന്നെ ഫൈനൽ ദിവസവും ധരിക്കുമെന്നും മിലെയ് വ്യക്തമാക്കി. ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ ഒരു പ്രാദേശിക റേഡിയോ സ്റ്റേഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ രസകരമായ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
"സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഊരിവെച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഗോൾ അടിച്ചു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജാക്കറ്റ് തിരികെ ധരിച്ചു, പിന്നീട് അത് ഊരിയിട്ടേയില്ല," മിലെയ് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Argentinian president, Javier Milei, has decided not to attend the World Cup final.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026
Donald Trump, a close friend of his, will hand the trophy over to the winner. pic.twitter.com/9APUvUuYRP
അർജന്റീനയിലെ 'കബാലാസ്'
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അർജന്റീനയില് ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി ആരാധകർ പിന്തുടരുന്ന ഇത്തരം ആചാരങ്ങളെ 'കബാലാസ്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ടീം ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ലോകകപ്പ് തീരുന്നത് വരെ കഴുകാതെ സൂക്ഷിക്കുക, കളി കാണുന്ന സ്ഥലം മാറ്റാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ സാധാരണക്കാരായ ആരാധകർ മുതൽ ഭരണാധികാരികൾ വരെ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളോ പേരുകളോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുന്ന വിചിത്രമായ രീതികളും ഇവിടെയുണ്ട്.
1990-ൽ തുടങ്ങിയ ഭയം
അർജന്റീനൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ മടിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ 36 വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 1990-ലെ ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് കാർലോസ് മെനെം ദേശീയ ടീമിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ അർജന്റീന കാമറൂണിനോട് അപ്രതീക്ഷിതമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതോടെ മെനെം ടീമിന് ശാപമാണെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഒരു അർജന്റീനൻ പ്രസിഡന്റും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി ദേശീയ ടീമിന്റെ കളി കണ്ടിട്ടില്ല.
Also Read: ഇത് വെറുമൊരു മോതിരമല്ല! ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്ക് ഫിഫ നൽകുന്ന ഈ സമ്മാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ!