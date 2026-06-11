'400 അടിയ്ക്ക് 600ൻ്റെ മറുപടി'... മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും അര്ജൻ്റീന ഫ്ലക്സ്; ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമതെന്ന് ആരാധകർ
ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഫ്ലക്സാണ് ലോകകപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അര്ജൻ്റീന അരാധകര് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.
Published : June 11, 2026 at 5:59 PM IST
മലപ്പുറം: കാല്പന്തുകളിയുടെ ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റിയ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അതിര്ത്തി നാടുകളില് ബ്രസീല് അര്ജൻ്റീന ഫാന്സുകാര് തമ്മില് ഫ്ലക്സ് യുദ്ധം. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വീണ്ടും ഫ്ലക്സുകൾ ഉയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ. എന്നാൽ ഇത്തവണ അർജൻ്റീന ആരാധകർ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമതായിരിക്കുന്നു. മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഫ്ലക്സാണ് ഇവിടെ ആരാധകർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 602 അടി ആണ് നീളം.
വഴിക്കടവ് മുണ്ടയിലാണ് രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ആരാധകര് തമ്മില് ഒരാഴ്ചയായി മത്സരിച്ച് ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അര്ജൻ്റീന അരാധകര് 350 അടി നീളമുള്ള ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് റോഡരികില് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള് ആരംഭിക്കുകയും ബ്രസീല് ആരാധകരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സടകുടഞ്ഞെണീറ്റ ബ്രസീല് ആരാധകര് 400 അടി നീളമുള്ള ഫ്ലക്സ് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് റോഡരികില് സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതുകണ്ടപ്പോള് തങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാനിരുന്ന 350 അടി ഫ്ലക്സ് അര്ജൻ്റീനക്കാര് 602 അടിയാക്കി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ തീരുമാനം ബ്രസീല് ആരാധകരെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാന് വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്.
അര്ജൻ്റീനക്കാര് 600 അടിവച്ചാല് തങ്ങള് 900 അടി നീളമുള്ള ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കുമെന്നാണ് ബ്രസീല് ആരാധകര് ഇപ്പോള് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ആരാധകര് തമ്മില് രണ്ടാഴ്ച്ചയായി തുടരുന്ന ഫ്ലക്സ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല. മുണ്ട ജാസ് ക്ലബ് പ്രവര്ത്തകരും പ്രദേശവാസികളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ആരാധകര്.
ഫ്ലക്സ് അടിക്കാന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇരുവിഭാഗം ആരാധകര്ക്കും ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാധകരായ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ഇരു കൂട്ടര്ക്കുമുണ്ട്. മുണ്ട അങ്ങാടി മുതല് പാലാട് വരെയുള്ള കെ എന് ജി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായാണ് ഇവര് ഫ്ലക്സുകള് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രി- പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഫ്ലക്സ് ബോര്ഡ് കാണാന് ലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജൻ്റീന ആരാധകരുടെ ടീമംഗമായ ജാഫർ പറഞ്ഞു.
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ബ്രസീല് ഫാന്സ് സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സില് പെലെയടക്കമുള്ള ബ്രസീലിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളും ലോക കപ്പ് നേടിയ ചിത്രങ്ങളും കപ്പുകളും ഫ്ലക്സിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യന് ടീമും ഒരിക്കല് വരുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഇന്ത്യന് ടീമിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാറപകത്തില് മരിച്ച പോര്ച്ചുഗീസ് താരം ഡിയാഗോ ജോട്ടയുടെ ചിത്രം കണ്ണീരോര്മ്മയായി ബ്രസീലുകാര് ചേര്ത്തിട്ടുമുണ്ട്.
ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തോളം എടുത്താണ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകിയതെന്ന് നേതൃത്വം വഹിച്ച മറ്റൊരു ടീമംഗമായ മുസ്തഫ പറഞ്ഞു.
"150 ഓളം ആളുകൾ രാത്രിയും പകലും നോക്കാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഫ്ലെക്സെന്ന റെക്കോർഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബ്രസീൽ ആരാധകരായ സുഹൃത്തുക്കൾ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിലും വലിയൊരെണ്ണെ സ്ഥാപിച്ചാൽ ഞങ്ങളും അതിനെ വെട്ടിക്കുന്നൊരെണ്ണം കൊണ്ടുവരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്രയ്ക്ക് ആരാധകരില്ലെങ്കിലും പോര്ച്ചുഗലിനും മുണ്ടയില് ഫ്ലക്സ് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക റെക്കോഡാണ് തങ്ങളുടെ ഫ്ലക്സുകളെന്ന് ഇരുകൂട്ടരും അവകാശപ്പെടുന്നു. എതിര് ടീമുകളുടെ ആരാധകരാണൈങ്കിലും ജാസ് ക്ലബ്ബില് തയാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടറില് ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഇരുകൂട്ടരും ലോകകപ്പ് കാണുക. ഇന്ന് രാത്രി ലോക ഫുട്ബോൾ മമ്മാങ്കം ആരംഭിക്കും. മുണ്ടയിൽ ഫ്ലക്സ് ഉയർത്തി ഇരു ടീമുകളുടെയും ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. എല്ലാ ടീമുകളും ഒരുമയോടെ തങ്ങളുടെ ടീമുകളുടെ കളി കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
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