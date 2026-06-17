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''ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴ അറബികടലിന് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ... കുറുകെയുള്ള ഈ അർജൻ്റീന ഫ്ലാഗ്, അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുക്കത്തുകാർക്കുള്ളതാ...''

അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും ആറ് മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള അർജൻ്റീന പതാകയാണ് ഇരുവഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ വാനിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നത്. ഇത്ര വലിയ പതാക മറ്റെവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മുക്കത്തെ അർജൻ്റീന ആരാധകർ പറയുന്നത്.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 5:51 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ലോക കപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർ ഇരട്ടി ആവേശത്തിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ പലയിടത്തും 800 അടിയുടെ ഫ്ലക്‌സ് ഭീമൻ കട്ട്ഔട്ടുകളും മറ്റും ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കുകയാണ് മുക്കത്തെ അർജൻ്റീന ഫാൻസ്.

മൊയ്‌തീൻ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴക്ക് കുറുകെയാണ് ഇപ്പോൾ മുക്കത്തെ ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശകാഴ്‌ചയായ അർജൻ്റീന പതാക പാറിപ്പറക്കുന്നത്. അർജൻ്റീന ആരാധകരാണ് മുക്കത്ത് ഏറെയുള്ളത്.

നാട് മുഴുവൻ ലോകകപ്പ് ആരവം ഉയർന്നപ്പോൾ മുക്കത്തെ അർജൻ്റീന ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച ആവേശക്കാഴ്‌ച മുക്കത്തിന് സ്വന്തമാക്കാൻ. ഇന്ന് മുക്കത്തെ അർജൻ്റീന ആരാധക വൃന്ദം അക്കാര്യം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും ആറ് മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള അർജൻ്റീന പതാകയാണ് ഇരുവഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ വാനിൽ പാറി പറക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ ശ്രമ ഫലമായാണ് ഇത്രയും വലിയ അർജൻ്റീന പതാക ആരാധകക്കൂട്ടം തയാറാക്കിയത്. ഇതിനോടകം വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.

ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ കുറുകെ 60 മീറ്റർ നീളമുള്ള പതാക (ETV Bharat)

എല്ലായിടത്തും പ്രധാന ലോകകപ്പ് ടീമുകളുടെയൊക്കെ ആരാധകർ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകളും ബാനറുകളുമെല്ലാം തൂക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്ര വലിയ പതാക മറ്റെവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മുക്കത്തെ അർജൻ്റീന ആരാധകർ പറയുന്നത്. മുക്കത്തിനും കാരശ്ശേരിക്കും ഇടയിലുള്ള പാലത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴക്ക് കുറുകെ അർജൻ്റീനയുടെ പതാക കെട്ടിയത്. പതാക സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാണുന്നതിന് മുക്കത്തും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ള അർജൻ്റീന ആരാധകരെല്ലാം ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴക്ക് ഇരുകരകളിലും എത്തിയിരുന്നു.

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വെള്ളയും നീലയും തുണിയും വാങ്ങി തയ്‌പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പതാകയുടെ നടുവിലെ എബ്ലം വരപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പലയിടത്തും ഫ്ലക്‌സും കട്ട്‌ ഔട്ടും മറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി എന്തെങ്കിലും കൊണുവരണം എന്ന ആശയമാണ് പതാകയിൽ എത്തിയത്. നാട്ടുക്കാരുടെയും യുവാക്കളുടെയും സഹായവും പിന്തുണയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് റഫീഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ആർപ്പുവിളിച്ചും കൈയ്യടിച്ചും ലയണൽ മെസ്സിക്കും അർജൻ്റീന ടീമിനും ജയ് വിളിച്ചും ഏറെ ആവേശം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പതാക കെട്ടിയത്. ബ്രസീലിൻ്റെയും പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും സ്പെയിനിൻ്റെയുമക്കെ ആരാധകർ കാഴ്‌ച കാണാൻ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെയെന്ത്... കളിയിലല്ലേ കാര്യം എന്ന ഭാവമായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതായാലും വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആവേശം നാടെങ്ങും അലയടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വ്യത്യസ്‌തമായ കാഴ്‌ചകളാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ജനകീയത തെളിയിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

ARGENTINA
FIFA WORLD CUP 2026
KERALA FOOTBALL FANS
KOZHIKODE
ARGENTINA HUGE FLAG IN KKD

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