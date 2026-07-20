'നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി'; ലോകകപ്പ് കണ്ണീരിനിടയിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം തൊട്ട് അർജന്റീന
നന്ദി ഇന്ത്യ; ലോകകപ്പ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ഓർത്ത് അർജന്റീന!
Published : July 20, 2026 at 3:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ നാടകീയമായ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ, തങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ അർജന്റീനൻ അംബാസഡർ മരിയാനോ കൗസിനോ. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിനിനോട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ (1-0) പരാജയപ്പെട്ട് അർജന്റീന റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനതയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് കൗസിനോ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. ലോകകപ്പിലുടനീളം അൽബിസെലെസ്റ്റികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ നൽകിയ അളവറ്റ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. "ഈ ലോകകപ്പിൽ ഉടനീളം അർജന്റീന ടീമിന് ഇന്ത്യൻ ജനത നൽകിയ അനന്തമായ പിന്തുണയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും നന്ദി!" - കൗസിനോ കുറിച്ചു.
Deeply grateful to the Indian People for the endless displays of support for the Argentine team during this latest World Cup. Thank you, India, once again! pic.twitter.com/kd9hmTBnON— Mariano Caucino (@CaucinoMariano) July 20, 2026
എക്സ്ട്രാ ടൈം ത്രില്ലറിലേക്ക് നീണ്ട ഫൈനൽ
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീളുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് താരം ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് മത്സരത്തിന്റെ വിധി എഴുതിയത്. ഇതോടെ 2010-ന് ശേഷം സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം പന്തടക്കത്തിൽ സ്പെയിൻ മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും, മികച്ച സേവുകളുമായി ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായി നിന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് അർജന്റീനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. പത്ത് പേരുമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും മെസ്സിപ്പട ശക്തമായി പൊരുതിയെങ്കിലും സ്പെയിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
ലയണൽ മെസ്സിയും ഇന്ത്യയും
2022-ൽ ഖത്തറിൽ ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അർജന്റീനൻ ആരാധകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ലാറ്റിനമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് അർജന്റീനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടായ പിന്തുണ. കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വലിയ നിരാശയിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ചേർത്തുപിടിച്ച അംബാസഡറുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാവുകയാണ്.
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