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മരണമാസ്സ് കം ബാക്ക്! രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായിട്ടും തളരാതെ മൂന്നടിച്ച് അർജന്‍റീന; ഈജിപ്‌തിനെ തകര്‍ത്തു

കിരീടം കാക്കാൻ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ചോരത്തിളപ്പ്; ഈജിപ്‌തിനെ തകർത്ത് അർജന്‍റീന ക്വാർട്ടറിൽ!

Argentina Beat Egypt 3-2 to Reach World Cup Quarterfinals
Argentina Beat Egypt 3-2 to Reach World Cup Quarterfinals (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 12:19 AM IST

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അറ്റ്‌ലാന്‍റ: ബ്രസീലിനും ജർമ്മനിക്കും പിന്നാലെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും പുറത്തേക്കെന്ന് തോന്നിച്ച നിമിഷം! എന്നാൽ മെസ്സിപ്പടയ്ക്ക് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. അറ്റ്‌ലാന്‍റയിൽ നടന്ന ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്‌ത് ഉയർത്തിയ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയെ 3-2 ന് മറികടന്ന് അർജന്‍റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മാർച്ച് കടന്നു. മത്സരത്തില്‍ ഒരു ഗോൾ നേടുകയും മറ്റൊന്നിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്‌ത ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയും, ഇൻജുറി ടൈമിൽ വിജയഗോൾ നേടിയ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസുമാണ് അർജന്‍റീനയുടെ രക്ഷകരായത്.

ഈജിപ്‌തിന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തുടക്കം

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ അർജന്‍റീനയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഈജിപ്‌ത് കാഴ്ചവെച്ചത്. പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്‌ത് ആദ്യ ഗോൾ നേടി ലീഡെടുത്തു. ഇതിനുമുമ്പ് 2018 ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെയാണ് അർജന്‍റീന ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 11 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾ വഴങ്ങുന്നത്.

തുടർന്ന് അർജന്‍റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി എടുത്തുവെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ മുസ്തഫ ഷൊബീർ അത് അതിമനോഹരമായി തടുത്തു. മെസ്സിക്ക് പുറമെ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ, ജൂലിയൻ അൽവാരസ് എന്നിവരുടെ ഗോൾ ശ്രമങ്ങളും ഷൊബീർ പരാജയപ്പെടുത്തി. അറുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് സലായുടെയും ഹസ്സന്‍റേയും മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്നും സിക്കോ ഈജിപ്‌തിന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടിയതോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്താകുമെന്ന ഭീതിയിലായി. ബ്രസീലിനും ജർമ്മനിക്കും പിന്നാലെ അർജന്‍റീനയും പുറത്തേക്കെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

മെസ്സി മാജിക്കും അർജന്‍റീനയുടെ തിരിച്ചുവരവും

എന്നാൽ തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത അർജന്‍റീന കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. എഴുപത്തൊൻപതാം മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മികച്ചൊരു നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ അർജന്‍റീനയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി (1-2). തുടർന്ന് എൺപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി (2-2). മെസ്സിയുടെ ഷോട്ട് ഈജിപ്‌ത് ഗോൾകീപ്പറുടെ കൈകളിൽ തട്ടി ബാറിലിടിച്ചാണ് വലയിൽ കയറിയത്.

Argentina vs Egypt World Cup 2026
Argentina vs Egypt World Cup 2026 (AP)

ഇൻജുറി ടൈമിലെ വിജയഗോൾ

മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങവെ, ഇൻജുറി ടൈമിന്‍റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്‍റീനയുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ക്രോസ്സ് അതിമനോഹരമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ എൻസോ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു (3-2). ആദ്യ പകുതിയിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അർജന്‍റീന നടത്തിയ ഈ തിരിച്ചുവരവ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.

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FIFA 2026
ARGENTINA VS EGYPT WORLD CUP 2026
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