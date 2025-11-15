Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

ഗോളടിച്ചും വഴിയൊരുക്കിയും മെസ്സി: സൗഹൃദ മത്സരത്തില്‍ അംഗോളയെ 2-0 ന് തോല്‍പ്പിച്ച് അര്‍ജന്‍റീന

അംഗോളയുടെ 50-ാം സ്വതന്ത്ര ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Argentina beat Angola
Argentina beat Angola 2-0 in a friendly football match in Luanda (Selección Argentina)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ അംഗോളയെ തോല്‍പ്പിച്ച് അര്‍ജന്‍റീന. മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനാണ് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ജയം. മത്സരത്തിന്‍റെ 43-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റിൽ ലൗതാരോ മാർട്ടിനെസാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. പിന്നാലെ 82-ാം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിനെസിന്‍റെ പാസിൽ നിന്ന് മെസ്സി അര്‍ജന്‍റീനയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. സിറ്റോ ലുവുംബോയുടെ മൂന്ന് ക്ലോസ് ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അംഗോളയുടെ ഭീഷണികൾക്കിടയിലും അര്‍ജന്‍റീന നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തി. 196 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സി തന്‍റെ 115-ാം ഗോളാണ് നേടിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ വര്‍ഷത്തെ അര്‍ജന്‍റീനയുടെ അവസാന മത്സരമാണിത്. അംഗോളയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ടീമിനെയാണ് അര്‍ജന്‍റീന കളത്തിലിറക്കിയത്. ജോക്വിൻ പാനിചെല്ലി, ജിയാൻലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനി, കെവിൻ മാക് അലിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പുതിയ പ്രതിഭകളും ബൂട്ടുക്കെട്ടി. അംഗോളയുടെ 50-ാം സ്വതന്ത്ര ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 117-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള അംഗോളക്കതിരെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അര്‍ജന്‍റീനക്ക് ജയം അനായാസമായിരുന്നു. ലോക ചാമ്പ്യന്മാര്‍ എത്തിയതോടെ അംഗോള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായി മത്സരം മാറി. 1.3 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 115 കോടി രൂപ) ചെലവഴിച്ചാണ് അര്‍ജന്‍റീനയെ അംഗോളയിലെത്തിച്ചത്.

കോച്ച് ലയണൽ സ്‌കലോണി തന്‍റെ ടീമിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്‌തു. വിജയം നേടിയെങ്കിലും ഇനിയും വളരണമെന്ന് സ്‌കലോണി പറഞ്ഞു. എതിരാളികളുടെ ശാരീരികക്ഷമത കാരണം അംഗോളയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം അര്‍ജന്‍റീനയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അംഗോളയുടെ വേഗതയേറിയ കളിക്കാർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയെന്ന് സ്‌കലോണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാല്‍, തന്‍റെ ടീം അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നുവന്ന് അവരുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് കളിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മത്സരത്തിനിടെ അംഗോളയുടെ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലുവാണ്ടയിൽ അര്‍ജന്‍റീനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണത്തിന് സ്‌കലോണി നന്ദി പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്‌ത കളിരീതികളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സ്‌കലോണിയുടെ കഴിവാണ് ഈ മത്സരം എടുത്തുകാണിച്ചത്.

അതേസമയം നവംബർ 17-ന് കൊച്ചിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അര്‍ജന്‍റീന ഒരു മത്സരം കൂടി കളിക്കുമെന്ന് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫിഫയുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വേദി പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മത്സരം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2025’ ഭാഗമായി മെസ്സി ഡിസംബറില്‍ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കും.

  1. Also Read: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തില്‍ ഹൈദരാബാദും വേദി; സ്ഥിരീകരിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി
  2. Also Read:സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ ഒന്നാമതെത്തി തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി; മലപ്പുറത്തിന് ആദ്യ തോല്‍വി
  3. Also Read:ജപ്പാൻ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍: മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനെ വീഴ്‌ത്തി ലക്ഷ്യ സെൻ സെമിഫൈനലിൽ

TAGGED:

ARGENTINA BEAT ANGOLA
ARGENTINA VS ANGOLA HIGHLIGHTS
ARGENTINA VS ANGOLA MATCH REPORT
അര്‍ജന്‍റീന VS അംഗോള
ARGENTINA VS ANGOLA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.