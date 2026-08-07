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നടപടി ഭയന്ന് അർജന്‍റീനയുടെ തന്ത്രപരമായ കളി; ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ, വിട്ടുകൊടുക്കാതെ യുവേഫ

ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി അർജന്‍റീന; യുവേഫ പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെ.

GIANNI INFANTINO
GIANNI INFANTINO (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 3:49 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: അച്ചടക്ക നടപടികളും അന്വേഷണങ്ങളും നേരിടുന്ന ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. ഇതോടെ ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയിലെ ചേരിതിരിവ് കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഭരണത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിലാണ് അർജന്‍റീന തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

സുതാര്യവും സുസ്ഥിരവുമായ ഭരണ മാതൃകയിലൂടെ ഫുട്ബോളിന്‍റെ ആഗോള വികസനത്തിന് ഇൻഫാന്‍റിനോ നൽകിയ സംഭാവനകളെ അസോസിയേഷൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ഫിഫയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭരണത്തിന് സാധിച്ചുവെന്നും എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും ഫിഫയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നുനൽകിയെന്നും എ.എഫ്.എ വ്യക്തമാക്കി.

വിവാദമായ 'ഫിഫ ഫോർവേഡ് എന്‍റര്‍പ്രൈസ്' പദ്ധതി പിൻവലിക്കാനും 211 അംഗരാജ്യങ്ങളോട് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷമാപണം നടത്താനും ഇൻഫാന്‍റിനോ കാണിച്ച മനസ്സിനെ അർജന്‍റീന അഭിനന്ദിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫിഫയുടെ വൻകിട ടൂർണമെന്‍റുകളുടെ വാണിജ്യപരമായ നിയന്ത്രണം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകാനുള്ളതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി. ഇതിലൂടെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ വാദിച്ചെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

അവസാനിക്കാത്ത പ്രതിഷേധം; കടുത്ത നിലപാടിൽ യുവേഫ

ഇൻഫാന്‍റിനോ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ യുവേഫ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല. ഫിഫ ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നിലപാടുകളുമായി യുവേഫയുടെ കീഴിലുള്ള 55 രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ സമിതിയായ കോൺകകാഫും ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും മെക്‌സിക്കോയും മാത്രമാണ് അര്‍ജന്‍റീനയെ കൂടാതെ ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഇൻഫാന്‍റിനോയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരുമായി രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

കൃത്യമായ സമയത്തുള്ള സഖ്യം

അർജന്‍റീന ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ വർഷം നടന്ന ലോകകപ്പിലെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്‍റെ പേരിൽ അർജന്‍റീന നിലവിൽ ഫിഫയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടുകയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള സെമിഫൈനൽ വിജയത്തിന് ശേഷം ഫോക്ക്‌ലാൻഡ് ദ്വീപുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചതും, സ്പെയിനിനെതിരെയുള്ള ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് ശേഷം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസും നഹുവൽ മൊളീനയും സ്പാനിഷ് താരങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതുമാണ് അര്‍ജന്‍റീനയ്ക്ക് വിനയായത്. ഫൈനലിൽ ഫെറാൻ ടോറസിന്‍റെ അധികസമയത്തെ ഗോളിൽ സ്പെയിൻ 1-0 ന് മെസ്സിപ്പടയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

കൂടാതെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഈജിപ്‌തിനെ 3-2 ന് തോൽപ്പിച്ച മത്സരത്തിലും റഫറിയിംഗിനെതിരെ ഈജിപ്‌ത് ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫിഫ റഫറിയിംഗ് ചീഫ് പിയർലൂജി കൊളീന ഈ പരാതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സ്വന്തം വീഴ്ചകളിൽ ഫിഫയുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയതിലൂടെ ഫിഫ തലപ്പത്ത് ശക്തനായ ഒരു സഖ്യകക്ഷിയെ ഉറപ്പാക്കാൻ അർജന്‍റീനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

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