ETV Bharat / sports

വിശ്വാസവഞ്ചനയെന്ന് യുവേഫ; പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ: ഫിഫയിൽ പോരാട്ടം മുറുകുന്നു

ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം ഭീഷണിയിൽ; ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ആറ് അറബ് ഫെഡറേഷനുകൾ.

FIFA Boss Gianni Infantino
FIFA Boss Gianni Infantino (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാനുള്ള വിവാദ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനവും പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്ന ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം. കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്‍റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ പോരാടുന്ന ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും വിശ്വാസവും പ്രഖ്യാപിച്ച് ആറ് അറബ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുകൾ രംഗത്തെത്തി.

സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയുമായി അറബ് ഫെഡറേഷനുകൾ

മൊറോക്കോ, ഖത്തർ, ഈജിപ്‌ത്, മൗറിട്ടേനിയ, ലെബനൻ, സുഡാൻ എന്നീ ആറ് അറബ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇൻഫാന്‍റിനോയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിൽ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഫിഫ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളാണ്. 'ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അവര്‍ പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലോക ഫുട്ബോളിന്‍റെ ശക്തവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിക്കായി ഇൻഫാന്‍റിനോയുമായി അടുത്ത സഹകരണം തുടരുമെന്നും അറബ് ഫെഡറേഷനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇൻഫാന്‍റിനോ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ലോകകപ്പിന്‍റെ നിർണായക ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ സമീപകാല നീക്കമാണ് ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആധാരം. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ അധികാരികളിൽ നിന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫെഡറേഷനുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പ് നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പദ്ധതി പിൻവലിച്ചെങ്കിലും, ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തുടർച്ച ഇപ്പോൾ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

വൻശക്തികളുടെ എതിർപ്പും പിൻവാങ്ങലും

യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ യുവേഫ (UEFA), കോൺകാകാഫ് (CONCACAF), ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ (AFC) എന്നിവ സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ തുറന്ന കത്തിൽ, ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ പദ്ധതി ഫിഫയുടെ 'വിശ്വാസവഞ്ചനയും' 'ചതിയുമാണ്' എന്ന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ട്, വെയ്ൽസ്, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുകൾ ഇൻഫാന്‍റിനോയെ ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം അപകടത്തിൽ

2016 മുതൽ ഫിഫയുടെ തലവനായി തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ. അടുത്ത വർഷം മൊറോക്കോയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ പദവിയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായത്. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഫിഫ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പുനർനിയമനത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: ശ്രീശങ്കറിനും ബാസിലിനും 20 ലക്ഷം നല്‍കും, രാജ്യാന്തര മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

TAGGED:

FIFA 2026
WORLD CUP STAKE SELL OFF PLAN
ARAB FEDERATIONS SUPPORT INFANTINO
FIFA PRESIDENCY CONTROVERSY
FIFA PRESIDENT GIANNI INFANTINO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.