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ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ: ലോക അഞ്ചാം നമ്പർ താരം ഹാൻ യുവിനെ തകർത്ത് പി.വി സിന്ധു ക്വാർട്ടറിൽ

ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ: ചൈനീസ് കരുത്തിനെ തകർത്ത് പി.വി. സിന്ധു ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു.

PV SINDHU
PV SINDHU (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 8:01 PM IST

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ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 750 ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി. സിന്ധുവിന് തകർപ്പൻ വിജയം. വനിതാ സിംഗിൾസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ചൈനയുടെ ലോക അഞ്ചാം നമ്പർ താരം ഹാൻ യുവിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി സിന്ധു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ആക്രമണവും ശാന്തതയും ചേർത്ത പ്രകടനത്തിലൂടെ വെറും 35 മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ സിന്ധു വിജയം ഉറപ്പാക്കിയത്. സ്കോർ: 21-16, 21-14. ഈ വിജയത്തോടെ ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെയുള്ള തന്‍റെ വിജയ റെക്കോർഡ് 8-1 ആയി ഉയർത്താനും സിന്ധുവിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ സീസണിൽ താരം പുറത്തെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഹാൻ യു ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയെങ്കിലും മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനായ സിന്ധു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ആദ്യ ഗെയിമിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യതയാർന്ന ഷോട്ടുകളിലൂടെയും ബേസ്‌ലൈൻ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും സിന്ധു ലീഡ് നിലനിർത്തുകയും 21-16 ന് ഗെയിം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് താരത്തിന് തിരിച്ചുവരാൻ ഒരവസരവും സിന്ധു നൽകിയില്ല. തുടർച്ചയായി 8 പോയിന്‍റുകള്‍ നേടി 8-0 എന്ന ശക്തമായ ലീഡാണ് സിന്ധു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എടുത്തത്. ഹാൻ യു ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കളം നിറഞ്ഞുകളിച്ച ലോക പത്താം നമ്പർ താരമായ സിന്ധു 21-14 ന് ഗെയിമും മത്സരവും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ജപ്പാന്‍റെ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ നൊസോമി ഒകുഹാരയാണ് താരത്തിന്‍റെ എതിരാളി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആൻ സെ യങ് പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഒകുഹാര ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്.

അതേസമയം, ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് താരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തായതോടെ സിന്ധു മാത്രമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ. ഇന്ന് നടന്ന മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ധ്രുവ് കപില - തനിഷ ക്രാസ്റ്റോ സഖ്യം ചൈനയുടെ ഒന്നാം സീഡ് സഖ്യത്തോട് 20-22, 17-21 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ലക്ഷ്യ സെൻ, ആയുഷ് ഷെട്ടി, ഉന്നതി ഹൂഡ എന്നിവർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.

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